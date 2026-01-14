泰釀禍高鐵工程採用中國技術 目擊者驚述：車廂被劈成兩截

泰國一處正在興建中的高鐵高架橋工程突然有起重機掉落，砸中下方行駛經過的列車，造成上百人死傷。翻攝泰國國家鐵路局臉書



泰國今早（1/14）發生的重大火車事故，再度凸顯泰國工安弊端。有目擊者形容，被掉落起重機砸中的列車車廂被硬生生劈成兩截。另據媒體報導，釀禍的工程起重機屬於中泰合作的「一帶一路」高鐵工程，該工程因雙方意見分歧而延宕多時。

一列自曼谷出發行經呵叻省（Nakhon Ratchasima）的火車在錫基奧（Sikhio）地區被一具上方掉落的工程起重機砸中，火車出軌後爆炸起火，造成上百人死傷。當時鐵軌上方的高架橋正在進行高鐵工程。

一名目擊者向法新社表示，他先聽到一聲巨響，然後就傳出兩起爆炸聲。該名目擊者說：「我出去查看狀況時，發現起重機就掉在3節客運列車的車廂上。起重機的金屬部分擊中第二節車廂的中間部位，直接切成兩半。」

目前尚不清楚，起重機為何會從高架橋上掉落。泰國交通部門表示，將徹底追查事故原因。

根據中央社報導，這台起重機隸屬於一項價值54億美元的高速鐵路建設工程，屬於中國龐大的「一帶一路」基礎建設倡議之一，目標是在2028年前建成連接曼谷、經寮國通往中國昆明的高速鐵路。

BBC報導指出，這項工程主要由泰國出資而非中國政府，但使用中國技術和高鐵車廂。這項中泰聯合開發計劃曾在數年前破局，主因是泰國認為中國索求太多，尤其是鐵路沿線周邊的土地開發權。

報導還說，該項工程進度一再延宕，而泰方評估此鐵路線不會帶來可觀經濟效益，而不急著推動工程進展。

BBC同時點出，由於監管不力和缺乏規範標準，工安意外在泰國並不罕見。根據一項2022年的研究報告，2021年有超過4500名工人在工地受傷或死亡。

去年3月，緬甸發生規模7.7強震，遠在1000多公里外的泰國曼谷「國家審計局」（SAO）興建中大樓轟然倒塌，造成95人喪命。該大樓由中國中鐵十局承建。泰國政府日後調查指出，大樓被震垮與施工和設計缺陷有關。

