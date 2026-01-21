泰金寶-DR強化AI應用落地 今年迎接新一輪成長

泰金寶-DR總經理鄒孔訓看好公司今年展望。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕泰金寶-DR(9105)總經理鄒孔訓今天在集團旺年會表示，面對地緣政治與關稅環境變化，公司2025年已提高東南亞生產比重、降低中國工廠占比，並啟用泰國加工出口區第三座生產基地投入量產，完成關鍵產能調整。展望2026年，隨移轉成本逐步攤平，加上AI與自動化、數位化管理落地，公司將以產品轉型與高附加價值策略迎接新一輪成長。

鄒孔訓指出，公司位於泰國加工出口區的第三座生產基地已完工並投入量產，出貨維持穩定，雖然2025年需承擔生產基地移轉成本，但公司仍預期整體營運與財務表現維持穩健水準。隨著產能配置逐步到位，泰金寶也將AI與自動化視為下一階段成長的核心基礎，目標是讓智慧工廠走完「最後一哩路」，從自動化製程、數位化管理一路延伸至智慧倉儲，建構無人化智慧製造體系，強化整體製造韌性與競爭力。

廣告 廣告

在AI技術應用上，泰金寶強調最大突破在於以AI與大數據管理全球製造設備，並開發能讓機器自動學習的AI能力，使設備在無需工程師頻繁介入的情況下即可自動調整參數、維持最佳狀態，進一步提升品質穩定度與設備稼動率。同時，公司也導入RPA(機器人流程自動化)簡化辦公流程，提升組織運作效率，讓AI不只停留在產線，也能落實在管理端與流程端。

此外，泰金寶100%持有的自動化子公司2025年已成功轉虧為盈，鄒孔訓表示，公司規劃在2026年擴大該子公司營運規模，結合母公司在AI與智慧工廠的落地能力，以及子公司改善後的獲利體質，拓展更多商機與利潤來源，成為集團未來成長的另一支柱。

展望2026年，泰金寶對營運抱持高度信心，鄒孔訓直言，隨著2025年完成基地調整、AI與數位化管理全面到位、移轉成本逐步攤平，2026年將成為公司產品轉型的重要一年。除為既有客戶擴充高利潤、高價值產品線外，新產品也將在泰金寶最具競爭力的生產基地製造，為營運挹注新動能。鄒孔訓並以「馬」作為象徵，期待2026年以「快馬加鞭、馬力全開」的節奏，全面釋放AI與數位化製造效益，迎接下一個成長階段。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美股收盤》川普再掀關稅風暴！道瓊重挫870點 台積電ADR下殺4.45％

唯一台灣企業被點名！川普就職週年細數政績 台積電也上榜

白白浪費錢！專家點名7項「日常最不應該」的支出

台灣又被點名！美財長：先進晶片高度集中台灣 全球恐釀末日級衝擊

