泰銖台幣1比1！謝金河指爆升後「2產業」面臨壓力：這關不好過

[Newtalk新聞] 泰銖近一年多以來猛升，在昨日匯市收盤罕見與新台幣呈現1比1，財訊傳媒董事長謝金河表示，泰銖和台幣交叉，但今年泰國經濟表現掙扎，籠罩中國內捲壓力升值也影響2大產業，泰國這一關不好過。

謝金河表示，匯市收盤新台幣31.4兌一美元，泰銖也是31.4，這是國際匯市很多年來罕見的景象。泰銖是從去年4月的37.24持續升值，最高來到30.86，新台幣則是從33.27展開升值，5月狂升一度到28.79，如今泰銖和台幣交叉，是泰國經濟表現強勁？但他提到，事實正好相反！

謝金河指出，今年泰國經濟表現很掙扎，泰國以傳統產業為主，全都籠罩在中國內捲的大壓力下，中國的電商打趴泰國傳統零售業。最慘的是泰國原本是日糸車廠的組裝基地，依附在這個產業的工人至少逾60萬人。這些年，中國車廠大舉進軍泰國，整個供應鏈出現大變化，除了汽車價格內捲外，原本汽車就業的產業大軍就少了廿萬人，造成泰國經濟更大壓力。

謝金河提到，今年川普的關稅揮舞下來，泰國費盡千辛萬苦，終於談成19%的稅率，現在反而成了中國最佳洗產地的中繼站，中國出口商品間接透過泰國出口到美國，帳算在泰國，造成25年泰銖至少升值10%。

謝金河又舉例，泰銖不斷的升值，也影響泰國的觀光旅遊產業，泰國一直都是亞洲觀光大國，25年預估到訪外國旅客3350萬人次，但受泰銖升值影響，今年可能在3000萬人次左右，台灣24年到訪泰國107萬人次，今年可能衰退到85萬人次左右。相對日圓貶值，今年前11個月赴日旅遊的外國遊客已達3906萬人次，台灣赴日本旅客超過600萬人次，顯示泰銖升值的後座力逐漸顯現。

謝金河表示，今年金價飆漲七成，泰國原本是黃金熱門交易市場，今年泰國賣出的黃金總值達116億美元，以美元計價的黃金換成泰銖結滙，也加重泰銖升值壓力。

最後，謝金河強調，泰國經濟這些年步履蹣跚，如今泰銖升不停，所有壓力壓在身上，泰國這一關不好過！

