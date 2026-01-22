泰銖太強恐趕跑遊客！業者憂消費減少、訂單下滑

【看見泰國 VisionThai】泰銖升值創5年新高，泰國旅遊業面臨外籍遊客消費縮水、訂單下滑的雙重挑戰。泰銖兌美元匯率突破31，業者憂心強勢泰銖將衝擊未來數月的旅遊訂單，特別是在即將到來的淡季期間，恐將抑制外國遊客的消費意願。業者指出，泰銖升值已對美國、俄羅斯、歐洲與日本等多個市場造成阻礙，外籍遊客在泰消費明顯減少，加上地緣政治問題與越南、中國等鄰國競爭加劇，泰國旅遊業今年面臨多重挑戰。（延伸看：泰銖怎麼換最划算？）

普吉島旅遊協會(Phuket Tourist Association)會長塔奈・坦提皮里亞基吉(Thaneth Tantipiriyakij)表示，旅行社已對強勢泰銖表達擔憂，這個問題自去年以來就困擾著許多市場。根據與購物商場、餐廳與商店等零售業者的討論，外國遊客在泰國旅遊期間的購物支出明顯減少。

塔尼指出，今年旺季期間，飯店僅將房價調漲約5%，遠低於往年漲幅，主因是強勢泰銖與成本上漲壓力。他表示，匯率並非今年唯一的問題，地緣政治議題以及越南、中國等國家的激烈競爭，都削弱了泰國旅遊業在即將到來的淡季期間的吸引力。

塔尼表示，部分遊客可能縮短在普吉島的停留天數，轉而在東南亞行程中增加前往鄰國的天數。他預期普吉島2026年的旅遊收入成長將從往年的8-10%放緩。

商務旅遊受衝擊更大

泰國旅遊協會(Tourism Council of Thailand)副會長拉查蓬·普薩瓦迪(Ratchaporn Poolsawadee)表示，強勢泰銖可能阻礙未來數月的旅遊預訂。就市場區隔來看，商務旅遊受影響程度將大於休閒旅遊。

他指出，會議與商務團體通常規劃時間較短，所需預算往往是休閒旅遊的3至4倍，在泰銖走強的情況下，他們的行程成本會更加昂貴。

對於休閒遊客而言，拉查蓬表示，儘管他們通常會提前規劃並分配預算，且仍有強烈意願造訪蘇美島(Samui)，但可能會縮短停留時間，從原本平均的10至20天減少。

泰國觀光局持續監測影響

泰國觀光局(Tourism Authority of Thailand)美洲、中東與非洲區執行長桑提·沙旺查倫(Santi Sawangcharoen)表示，該機構正在監測匯率問題及其對旅遊業的影響。

他指出，泰國在第一季仍有高度需求，預訂成長年增率保持穩定。歐洲市場的訂單維持不變，中東市場年增11%，美洲市場則下滑4%。

「目前尚未出現訂單嚴重下滑的跡象。」桑提表示。儘管如此，業界普遍認為，若泰銖持續走強，將對今年下半年的淡季旅遊市場造成更明顯的衝擊，特別是對價格敏感度較高的長天數旅遊與商務旅行。

泰國旅遊業正面臨匯率、競爭與地緣政治的三重壓力，業者呼籲政府關注強勢泰銖對觀光產業的影響，並採取相應措施維持泰國在區域旅遊市場的競爭力。

