泰關三年.緬甸KK園金主「送中」 緬甸詐案.陸批美「黑吃黑」

圖／翻攝自南洋報

位於緬甸、柬埔寨的詐騙園區，近年來陸續傳出誘拐綁架受害者參與詐騙，受害者遍及亞洲甚至全球。其中惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主，中國商人佘智江，在經歷泰國三年關押後，週三(11月12日)由泰國引渡至中國受審。至於KK園區，近期則遭緬甸軍方爆破拆除，但類似的詐騙園區在周邊仍有許多個。至於另一名來自中國的詐騙主嫌陳志，上月中不但遭美英制裁，美方更沒收陳志犯罪所得，總計12萬枚比特幣。北京當局近日發表報告，質疑美方沒收的比特幣恐涉及「國家級駭客組織」的「黑吃黑」行動，案件可能演變為中美之間的角力。

被騙至緬甸詐騙園區的衣索比亞人(02.20)：「我每天都會受到電擊。」

對於這群今年初，由緬甸邊境部隊移交給泰國，交付監管的詐騙園區受誘拐者來說，離開緬甸妙瓦底，代表終於可以結束長期受虐的噩夢。

記者：「佘先生，你想說些什麼嗎？」

但對於被外界認定是緬甸惡名昭彰的詐騙「KK園區」幕後金主之一、今年43歲的佘智江來說，週三(11月12日)結束在泰國監獄的三年關押、由泰國警方移交給中方，並引渡至中國的這趟行程，恐怕就是他無法迴避的催命符。

泰國中央調查局長 吉拉波布里德傑（Jirabhop Bhuridej）：「中國當局提出要求引渡這名嫌犯，這是他們的首要目標，並請求泰國的合作，我們已經支持這一請求。泰國皇家警察此前逮捕並拘留了他，今天我們把嫌犯送往中國接受法律程序。」

佘智江從2017年起打著響應「一帶一路」與共建「中緬經濟走廊」名號，在緬甸妙瓦底建立「亞太新城」、也就是「KK園區」前身。但整個新城主要經營項目卻是超過200個的網絡賭博平台，並鎖定中國民眾作為對象，不法獲利數億元人民幣。因此引來北京當局藉國際刑警組織之手，向佘智江發出「紅色通緝令」

他因此在2022年遭泰國警方逮捕入獄。期間他以中方的通緝出於政治目的、且返回中國勢必遭遇死刑為由，持續拒絕引渡，並與泰國司法機構纏訟三年。

但從衛星照片可以看到，他在妙瓦底的公司與手下，仍持續擴建園區，並向全球展開電信詐騙犯罪，因此包括佘智江本人與旗下公司，今年9月被美方列入制裁名單。至於泰國憲法法庭，則是在本周一(11月10日)正式批准佘智江的引渡。

中國駐泰國大使館參贊 趙夢濤：「佘智江涉嫌參與亞太新城詐騙案。透過中泰兩國執法和司法部門的共同努力，佘智江即將被引渡回中國接受審判。」

至於佘智江在緬甸妙瓦底建設的詐騙園區，則是遭緬甸邊防軍從上個月底開始，從早到晚開展多次爆破工作，據稱已有上百棟建築遭拆毀，從空拍畫面也能見到現場焦土一片。

然而，從衛星畫面上也可以看到，儘管KK園區遭爆破拆除，但類似的園區在緬甸妙瓦底當地卻不只一個，全都是這種快速建成、風格統一的低樓層建築群，只要電信網路一連通，類似的賭博與電信詐騙活動，可隨時可就地起死回生。

至於另一個同樣惡名昭彰的詐騙主嫌、38歲柬埔寨太子集團主席陳志，至今仍行蹤不明。

他上個月在美國與英國聯手打擊以東南亞為基地的大型跨國詐騙集團行動中，被指控涉嫌在柬埔寨、緬甸多地設立詐騙園區，強迫數百名被誘騙到當地的勞工，從事俗稱「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙。

美英兩國因此把陳志與其犯罪網絡，列入制裁名單，美方同時沒收沒陳志的詐騙所得，也就是價值約4605億元台幣的12萬枚比特幣。

TVB主播：「比特幣其實早在2020年已被駭客盜走。」

中國大陸國家計算機病毒應急處理中心在剛過去的周日(11月9日)發布超長的報告，指出一起在2020年，於「路邊礦池」（LuBian）發生的駭客攻擊事件，事件中高達12.7萬枚比特幣遭竊，數量與美方所沒收的比特幣數量接近，中方報告中，還特別列出時間表，強調比特幣被盜後長達四年幾乎都沒有轉移，直到美方制裁前3個月，才出現頻繁轉移。

中方認為這不符合一般駭客快速變現的行為，質疑涉案駭客很可能屬於「國家級駭客組織」接受官方命令的行動。

儘管北京當局隱射美方策畫這場比特幣「黑吃黑」行動，

但包括台灣、香港，以及新加坡的檢警單位，近期都已經陸續跟進美方的調查，包括進一步追查洗錢等相關犯行，三地檢警更已沒收、凍結陳志名下合計近200億台幣的資金。

至於陳志旗下的柬埔寨太子集團，週二(11月11日)發聲明為自家老闆喊冤，痛斥相關資金與比特幣的凍結沒收是非法扣押。陳志的律師還質疑美方沒收比特幣的正當性。在陳志主嫌至今未能落網的情況下，相關案件可能會演變成「公說公有理，婆說婆有理」的美中之間持續角力。

