泰陽橡膠廠推動道路安全創新 獲臺中市傑出產業創獎肯定 多語系官網帶動海外詢單成長

114 年度第七屆「臺中市傑出產業創獎」已圓滿結束，泰陽橡膠廠、泰陽道安科技股份有限公司憑藉長期深耕道路安全與材料創新領域的成果，榮獲本屆獎項肯定。主辦單位特別肯定企業在產業創新、技術應用與永續發展上的表現，並邀請泰陽橡膠廠出席頒獎典禮，親自接受表揚。

深耕台灣超過五十年的泰陽橡膠廠、泰陽道安科技股份有限公司，以「安全、環保、創新」為品牌核心價值，從橡膠生產起家，逐步跨足道路安全設備領域。面對國內每年因交通事故所衍生的龐大社會成本，企業在過去十年間持續投入專利研發，並以材料科技、產品結構設計及製程升級為推動力，打造兼具耐用性與安全性的專業道路安全產品線。2025 年度營運成果亦呈現穩健成長，成為台灣道路安全創新應用的重要推手。

泰陽道安科技的產品線涵蓋防撞桿、擋車墩、橡膠滾輪、液態矽膠輪、反光設施等道路安全設備，並提供從製造、行銷、銷售、出貨到售後服務的一站式流程管理。企業同時取得 ISO 9001 品質管理與 ISO 14001 環境管理等國際認證，使產品在效率、安全與環境責任之間取得平衡，並獲得國內外合作夥伴的長期信賴。

獲第 22 屆國家品牌玉山獎肯定 專業研發與社會責任實力獲認證

泰陽道安科技今年亦榮獲「第 22 屆國家品牌玉山獎－傑出企業類」殊榮。該獎項以嚴謹評選著稱，從企業治理、專業技術、品牌價值到社會責任進行多面向綜合評比，獲獎象徵企業整體實力獲得高度肯定。

企業表示，獲獎不僅提升團隊士氣，更提醒企業持續肩負推動道路安全與產業創新的責任。

工業用橡膠滾筒與迫緊深耕五十年 客製化製程累積關鍵產業信賴

除道路安全設備外，泰陽橡膠廠在工業用橡膠製品領域亦具備深厚基礎，長期專注於橡膠滾筒、迫緊（壓輪）、拋光輪等工業機械關鍵零組件的研發與製造。憑藉超過五十年的製程經驗，企業可依不同產業設備需求，針對硬度、耐磨性、彈性、耐油與耐化學特性進行材料配方與結構設計調整，提供高度客製化的解決方案。

泰陽橡膠廠的橡膠滾筒與迫緊產品廣泛應用於塑膠加工、金屬加工、自動化設備與精密傳動系統等領域，並與台灣塑膠、上銀科技、獨大科技、遠東機械等國內重要產業客戶長期合作。透過穩定的品質控管與完整測試流程，確保產品在連續運轉環境中維持一致性與可靠度，成為多項工業設備不可或缺的核心零組件。

企業指出，工業用橡膠製品看似低調，卻直接影響設備精度與生產穩定性。泰陽橡膠廠持續投入製程優化與設備升級，結合自有工廠的即時調整能力，讓傳統橡膠製造技術得以與現代工業需求同步演進，也成為企業能夠跨足道路安全與材料應用領域的重要基礎。

多語系官網上線 行銷與品牌能見度全面升級

因應全球市場數位化趨勢，泰陽橡膠廠同步推動官網升級計畫，新增英文、日文、泰文等多語系內容，協助海外客戶更直觀掌握產品特色、規格與應用案例，進一步提升國際市場的信任度與能見度。

網站亦導入 SEO（搜尋引擎優化）策略，依據不同市場需求優化內容架構與關鍵字布局，改版後網站流量穩定成長，海外詢單亦呈現持續增加趨勢，為企業拓展全球 B2B 與 B2C 市場奠定基礎。

創新驅動成長 一站式安全解決方案提升產品競爭力

泰陽橡膠廠持續從傳統橡膠製造延伸至創新材料應用，並在自產自控的工廠模式下，即時掌握品質與製程調整，確保產品穩定性與可靠度。多年來，企業逐步建構完整的道路安全解決方案，涵蓋防護、引導、緩衝與反光等多元設備，並具備高度客製化能力，滿足不同工程與合作夥伴需求。

總經理談話：以創新延伸品牌價值，讓台灣的道路更安全

泰陽道安科技總經理表示：「能夠獲得國家品牌玉山獎以及臺中市傑出產業創獎的肯定，是對全體團隊多年努力的鼓勵。我們持續投入材料突破與道路安全應用研究，希望為交通環境帶來更穩定、可靠的安全基礎。」

他也指出，企業成長不僅來自營運成果，更來自能為社會創造的長期價值。未來泰陽將持續推動創新研發、環境友善材料與數位行銷布局，讓台灣道路安全設備在國際市場上展現更多可能性。

更多相關資訊可搜尋「泰陽橡膠廠／泰陽道安科技」官方網站：

https://www.rubbers.com.tw/