泰雅工藝文化面臨流失危機 復興區公所文物導讀講座連結族群記憶

為深化原住民族文化保存並推動在地工藝發展，桃園市復興區公所於今(29)日辦理「泰雅族工藝文化文物導讀講座」，邀請長期研究泰雅族文物的學者專家，分享德國及國內博物館典藏之泰雅族工藝文化研究成果，吸引民眾踴躍參與。

區公所表示，此次講座特別邀請國立政治大學歐洲語文學系副教授兼系主任姚紹基，以及國立台灣博物館副研究員李子寧擔任講者。姚紹基長期投入歐洲博物館典藏台灣原住民族文物研究，特別關注德國柏林民族學博物館所收藏的泰雅族文物，透過歷史文獻與博物館學視角，說明文物的蒐藏背景、跨國流轉歷程與文化意義，帶領民眾從國際視角重新理解泰雅族工藝文化。

復興區公所透過文物導讀與學術交流，重新連結族群記憶。圖：區公所提供

區公所進一步介紹，李子寧則長期從事台灣原住民族文物的典藏、研究與展示工作，專精於日治時期博物館體系與原住民族文物蒐藏史，此次講座透過台灣總督府博物館及國內博物館典藏之泰雅族文物案例，說明文物在不同歷史脈絡中被保存、分類與詮釋的過程，協助民眾從在地歷史出發，理解族群工藝與文化記憶的延續。

講座透過海外與國內博物館典藏之泰雅族文物案例，輔以圖像與實例說明，加深與會人員對工藝文化與歷史脈絡的理解。講座進行過程中，與會人員專注聆聽相關說明，並於後續座談與交流時段進行提問與意見分享，現場互動情形良好。

復興區長蘇佐璽表示，復興區自古以來即為北部泰雅族的重要聚落，編織、雕刻、織布及服飾工藝皆蘊含祖先累積的生活智慧與文化記憶。然而隨著時代變遷，部分傳統技藝逐漸淡出日常生活，相關知識亦面臨流失風險，因此透過文物導讀與學術交流，重新連結族群記憶，是當前重要的文化工作。

蘇佐璽更進一步指出，此次講座同時也是115年度泰雅族男子及女子工藝調查重製計畫的重要前導課程，未來復興區將規劃培訓在地工藝師，實際走入博物館，針對館藏文物進行材質、技法與樣式分析，作為文物保存、工藝重製及技藝傳承的基礎，讓博物館中的典藏能重新回到地方，與在地工藝發展產生連結。

明年度配合地方創生推動方向，復興區也將逐步規劃建置具備「技藝類」及「祭儀文化類」功能的文化場域，作為工藝實作、文化教學與族群記憶傳承的重要基地，提升在地工藝能量與文化可見度。

此外，市府亦規劃於角板山行館打造文化館，串聯復興區豐富的原住民族文化資源，形塑完整的文化展示與教育網絡，透過市府、區公所與學術單位的合作，期望讓泰雅族文化不僅被保存，更能在當代生活中持續發展，成為桃園市重要的文化特色。

