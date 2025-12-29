泰雅族工藝文化文物導讀講座 串聯國內外典藏為工藝重製與地方創生奠基

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市復興區公所於 114 年 12 月 29 日舉辦「泰雅族工藝文化文物導讀講座」，旨在透過學術研究與館藏解說，深化原住民族文化的保存。這場活動不僅是知識的傳遞，更是復興區推動在地工藝發展與地方創生的重要基石，藉由重新審視流散各地的文物，喚醒族群深層的文化記憶與身分認同。

講座邀請了兩位重量級學者：姚紹基副教授分享了德國柏林民族學博物館的泰雅典藏，帶領民眾從國際視角理解文物的流轉歷程；李子寧副研究員則從台灣總督府及國內博物館的視角，解構歷史脈絡下的文物分類與詮釋。透過國內外典藏的相互對照，讓原本靜止於櫥窗後的文物，重新鮮活地展現出泰雅工藝的原始面貌與文化意義。

復興區長蘇佐璽指出，復興區作為北部泰雅族的核心聚落，其編織、雕刻與服飾工藝承載了祖先的生命智慧。然而，隨著時代推移，許多傳統技藝正面臨失傳風險。蘇區長強調，透過與學術界的交流，能夠將逐漸模糊的族群記憶重新連結，這不僅是單純的文化研究，更是搶救瀕危知識的關鍵行動。

本次講座更具備務實的「前瞻性」，它是 115 年度「泰雅族男子及女子工藝調查重製計畫」的重要前導。未來，復興區將進一步規劃培訓在地工藝師，實際走入博物館進行「文物健檢」，針對材質、技法與樣式進行深度分析。這項計畫的終極目標是讓博物館的典藏「重返部落」，成為當代工藝重製與技藝傳承的養分。

配合地方創生政策，復興區公所正逐步規劃建置具備「技藝類」與「祭儀文化類」功能的文化場域。這些實體空間將轉化為工藝實作與文化教學的基地，讓復興區不僅擁有豐富的文化資產，更具備實質的產出能量與文化可見度，讓每一位族人都能在日常生活中親近並學習屬於自己的傳統。

除了區公所的努力，桃園市政府亦計畫於角板山行館打造專屬文化館，整合復興區豐富的原民資源。透過市府、區公所與學術單位三方的深度合作，期望能形塑完整的文化教育網絡。這場講座僅是起點，未來泰雅文化將不僅存在於歷史與博物館中，更將在當代生活中持續演進，成為桃園市最具代表性的文化印記。(圖：復興區公所提供)