泰馬校際人文交流 滿嘎拉慈濟村洋溢笑語

吉隆坡慈濟國際學校和清邁慈濟學校兩校學生，利用泰國父親節的假期(12/5)，一起前往清萊府的滿嘎拉慈濟村，和當地廣華學校的孩子們互動。哥哥姊姊們化身小老師，設計遊戲和課程，化解陌生隔閡，一天的相處，得到孩子們的喜愛，自己也收穫滿滿。

哥哥姊姊站兩排，歡迎弟弟妹妹們來上學，這裡是泰北清萊府滿嘎拉慈濟村的廣華學校，今年的校際人文交流，不僅有清邁慈濟學校的學生來，還有遠從大馬吉隆坡慈濟國際學校的師生參與。

吉隆坡慈濟國際學校校長 楊美婷：「很感恩也很感動說，廣華學校願意給我們一個機會，來跟大家 跟清邁的孩子們，一起來學習 ，快快樂樂地度過這一天 ，我們就是互相學習 互相感恩 ，彼此祝福。」

廣華學校校長 盤文才：「希望這次交流能夠讓大家增廣見聞 ，讓我們(的學生)於活動中學習成長，增進中文 泰文的發展。」

「今天我們會教大家英文。」

這次的教學主題，以英文與科學為主，不同班級有不同的難易程度，吉隆坡慈濟國際學校的孩子負責教案設計，清邁慈濟學校的學伴則擔任翻譯和助教。

吉隆坡慈濟國際學校學生 蔡欣怡：「我的中文不是特別好，然後我也不會說泰語，所以這些(困難) 我的學伴們，能過來教我一些新的詞彙量，也能跟我溝通 ，我其實現在特別開心。」

大山裡的孩子，不像城裡的學生，整日與3C產品為伍，這個利用氣球、衛生紙筒和寶特瓶蓋做成的動力汽車，就能讓大家玩得不亦樂乎。

清邁慈濟學校學生 洪慧美：「非常感謝我的學伴們，就是很認真 很努力地準備課程 ，或許這是我最後一年來(廣華學校)，倘若有機會我還會再來，再參與我們清邁慈濟學校的志工活動。」

小老師的任務圓滿後，哥哥姊姊也護送孩子返家，大山裡留下的記憶，純真且美好。

