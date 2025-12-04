泰高調打詐 鎖定太子集團陳志等大咖 查扣逾百億資產

泰國總理阿努廷。（圖／美聯社）





泰國高調打擊跨國詐騙犯罪，查扣「太子集團」創辦人陳志，及柬埔寨前總理洪森親信「符國安」等人的資產，總價值超過100億新臺幣，包括遊艇與法拉利等奢侈品，數量與金額都相當驚人。緬甸軍政府也持續轟炸邊境詐騙園區，但英國《衛報》質疑此舉只是迫於國際壓力、提前洩密給詐團撤離的政治作秀。

光是要價三千多萬台幣的法拉利跑車，就有好幾輛，還有疑似拉豬仔用的歐系豪華休旅車，通通被查扣。詐騙集團用受害者的錢吃香喝辣，泰國總理阿努廷親自帶隊，高調展現打詐決心。

廣告 廣告

泰國總理阿努廷：「我永遠都能抓到你，因此我們懇請國民們諒解，我們不會有停止行動的一天，為了我們的國家，為了所有國民的安全。」

泰國打詐鎖定太子集團，查扣的通通是大咖的財產，包括創辦人陳志在內的高層所擁有的土地、大筆現金、珠寶、八億元的遊艇，總價100多億新台幣。柬埔寨前總理洪森的親信符國安，也是財產被查扣的對象之一，但負責資金最終流向的柬埔寨商人殷力仍在逃。

泰國中央調查局副局長薩拉帕：「發現受害者的錢款經由多層人頭帳戶轉移，最關鍵的是在第5層轉帳，這些都是轉帳金額，約300多次交易，都是來自線上詐欺，透過人頭帳戶最終流入了殷力的帳戶。」

爆炸瞬間，大樓被完全炸毀。緬甸軍方與邊防部隊在泰緬邊境展開掃蕩詐騙集團的行動，引爆摧毀水溝谷與米瓦迪建築。

泰國AMARINTV新聞報導：「從最新的行動可以看出，緬甸軍政府表明不會袖手旁觀，而會炸毀詐騙集團巢穴。」

但只炸一棟，其他建築都完好。英國《衛報》披露，緬甸軍政府高調炸屋掃蕩詐騙，只是在政治作秀，因為早在轟炸前詐騙集團就已經收到風聲轉移陣地。疑似遭到人口販賣的兩萬人依然下落不明，軍政府受到國際壓力，只能端出轟炸大秀，詐團避避風頭，隨時可能重回老巢。

更多東森新聞報導

黎智英傳在獄中遭打壓、健康惡化！港府發聲明反駁

快訊／中國新疆發生規模6.0地震 傷亡不明

上班路成惡夢！英國OL搭地鐵通勤 竟遭惡狼列車上性侵

