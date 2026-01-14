泰高鐵工地起重機倒塌已28死 泰媒：承建公司同倒塌曼谷大樓

火車車廂冒出陣陣濃煙，車體也嚴重變形扭曲。泰國東北部上午9時許發生一起讓人怵目驚心的鐵道意外，一輛由曼谷開往烏汶府的特快車，在行經「中泰高鐵」施工路段時，上方高架橋工程使用的一台巨型起重機突然從9公尺高空墜落，直接砸中正在行駛中的火車。

乘客表示，「有人說是起重機掉下來，我那時候在睡覺，就是這個起重機。」

泰國鐵路工作人員回憶，「撞擊後我整個人騰空。」

記者問，「當時列車直接著火嗎？」

工作人員回應，「當時還沒，但是當我下來看第2車廂的傷者，就開始冒煙著火，所以只來得及救幾個第3車廂的乘客。」

第1節車廂雖然驚險躲過，但後方的第2、3節車廂被起重機正中砸下，車廂脫軌翻覆後引發熊熊大火，消防員不斷向損毀的車廂噴水。救援人員站在火車殘骸上搜尋罹難者，由於許多乘客被扭曲的鋼板困住，搜救人員必須動用切割器材才能進入殘骸救援。列車上乘客多為前往外地工作的勞工與學生，突如其來的橫禍讓許多家庭心碎。

記者訪問工作人員，「火車剛好開過來嗎？」

泰國鐵路工作人員指出，「對。」記者再問，「就這麼剛好？」

工作人員回答，「這段是車速最快的，如果突然有東西掉下來，就會讓車廂分成兩半。」

泰國工程協會EIT前理事長批評，「這個損害不該發生，還一直不斷發生。」

這台起重機隸屬於一項價值54億美元的高速鐵路建設工程，該計畫由中國支持，目標是在2028年前建成連接曼谷、經寮國通往中國昆明的高速鐵路，屬於中國龐大的「一帶一路」基礎建設倡議之一。

而根據泰國媒體報導，負責承建的公司，與去（2025）年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商為同一家。事故發生後該區域施工暫停，泰國政府已成立聯合調查小組，重點核查吊車操作、軌道安全防護措施、施工與鐵路運作協調機制是否有疏失。





