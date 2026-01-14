泰高鐵工程事故增至30死 總理：承包商須付相關責任

（中央社記者李宗憲曼谷14日專電）泰國呵叻省一列列車行經高鐵工程施工路段時，遭起重機砸中，目前死亡人數攀升至30人，另有60人受傷。泰國總理阿努廷今天表示，將追究相關人員的責任。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在曼谷表示，發生事故的高鐵工程主管將被追究相關責任。

阿努廷說：「這類事故屢見不鮮。我聽說這次事故是之前也發生過事故的同一間公司。現在是時候修法，將屢次造成事故的建築公司列入黑名單了。」

今天上午泰國高鐵在呵叻省（Nakhon Ratchasima）的工地，一部正在施工的起重機突然倒塌，並砸中行駛中的列車，造成列車出軌起火燃燒。據泰媒報導，負責承建的公司，與去年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商為同一家，都是義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，截至傍晚，死亡人數已攀升至30人，另有60人受傷。

該報導還引述中國鐵路設計集團（CRDC）顧問提拉丘（Theerachote Rujiviphat）的說法指出，用於橋樑工程的起重機隸屬義大利泰工程公司，該公司也是該橋樑項目的唯一承包商。

泰媒指出，該鐵路橋樑屬於耗資54億美元（約新台幣1706億元）的高鐵建設工程第一階段，目標是連接泰國曼谷、寮國及中國昆明，預定2028年完工，是中國「一帶一路」計劃在東南亞的重要建設之一。（編輯：吳柏緯）1150114