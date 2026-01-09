泰鮮肉男神Gorn嘴甜讚「漂亮姐姐」 Anita遇酸民有「護妹狂魔」哥哥代反擊

泰星Gorn前年為拍《愛的戀習生》在台Long Stay一個月，到現在還記得中文「漂亮姐姐」。

國片《愛的戀習生》找來泰國男團PROXIE人氣成員Gorn與紫柔、Anita、粼粼、于常祐與Robert等台灣年輕演員合作，電影將在1月30日上映。今（9日）演員們與台灣媒體小敘，談起昨天特映會與粉絲相見歡，Gorn興奮地說：「沒想到在台灣也有人認識我，真的很開心！」他也感謝拍戲時粉絲準備食物應援，「每次都有我喜歡的食物，像是脆皮豬肉、炸物、甜食點心，很謝謝大家。」這幾天在台灣他也不忘天天來杯珍奶！

《愛的練習生》演員群Robert、Anita、Gorn、紫柔、于常祐、粼粼出席媒體茶敘。

前年12月為拍電影來台Long Stay一個月，Gorn很喜歡偏冷涼爽的天氣，這次再與演員們見面更是特別開心。他還記得當時紫柔教的中文「漂亮姐姐」，嘴甜稱讚紫柔、粼粼與Anita各有各「獨一無二的可愛。」粼粼分享在陽明山拍露營戲的趣事，現場準備了滿桌美食卻全是道具，不能吃還得演得一臉幸福。

粼粼（右）難忘在陽明山用食物道具拍戲的場景。

Anita表示自己是劇組年紀最小的工作人員，原本以為大家會很嚴格，實際卻被照顧得很好，和紫柔、粼粼三姐妹私下聊天、自拍，常常拍到手機記憶體不夠。

紫柔被稱作「小賈靜雯」，希望未來有機會和前輩合作。

片中有因直播遭網友網暴的重要情節，被問到現實經驗時，粼粼坦言自己國中時就曾遇過類似狀況，當時在學生社群平台被匿名留言攻擊，說她很跩、跑步姿勢很醜，一開始曾直接回擊，卻反而引發更大的網路圍剿，後來才學會不回應、不需要為每一句惡意解釋自己。于常祐表示不太在意網友的片面看法，紫柔則認為身為公眾人物要先穩定自己、清楚自己是怎樣的人最重要；Gorn分享若是建設性意見會反思改善，純酸言就選擇跳過，Robert也直言有人喜歡、有人不順眼很正常，自己開心最重要。而Anita說自己幸運沒有遇過太多網路酸民，「喜歡我的喜歡我就好。」不過她意外透露哥哥是「護妹狂魔」，甚至會留言幫她回擊，「希望他可以不用這麼衝動啦。」

Anita（左）笑說在片場空閒時總是會與粼粼（右）和紫柔瘋狂自拍。

Gorn所屬PROXIE團體即將於2月8日來台舉辦首次演唱會，今天開賣售票狀態不錯，他聽聞驚喜「真的嗎！」非常感謝大家支持，承諾會帶來最好的表現，屆時也想邀請本片演員們一起來看演唱會。他並表示自己有關注粼粼的IG，也有聽BABYMINT的歌曲，希望有機會兩團可以一起合作舞蹈挑戰。訪問最後，演員們送上新年祝福，期待2026 年一切順利，也希望大家持續關注《愛的戀習生》。

