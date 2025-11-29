泰「富豪」連環性侵！4女慘遭毒手 噁心手法曝

泰國一名男子經常在IG分享穿著名牌服飾及配件的照片，塑造豪門形象，以誘騙女子至偏僻地點性侵。（示意圖／翻攝自Pexels）





太誇張！泰國一名男子自稱身家豐厚、屬上流社會人士，並經常在IG分享穿著名牌服飾及配件的照片，以塑造豪門形象。不過，這名男子涉嫌利用這個假象誘騙女子，將她們帶至偏僻地點後進行性侵，至今已有至少四名女性受害。

根據泰媒《Thaiger》報導，泰國非營利組織「Saimai Survive」創辦人艾卡帕普（Ekkaphop Lueangprasert）在記者會上表示，有兩名分別為19歲大學生及一名25歲上班族先後向該組織求助。當這兩名女性將經歷公開後，又有另外兩名女性站出來指控同一名嫌犯。艾卡帕普指出，兩名受害者皆詳細敘述了遭遇，並表示嫌犯經常自稱富有，藉由在IG分享名牌服飾與配件的照片來塑造豪門形象，以便迷惑受害者。

其中，大學生受害者表示，在22日凌晨，嫌犯看到她在曼谷Ratchayothin地區與朋友外出的社群貼文後，不斷私訊騷擾，並最終說服她離開場所上車。嫌犯將她帶至偏僻地點後對她性侵，並威脅她若報案將採取法律行動。受害者指出，嫌犯在過程中掐住她的脖子、遮住她的口，並拉扯她的頭髮，整個性侵過程約持續40分鐘。

另一名受害者則表示，她在21日曼谷的通羅區某間夜店與嫌犯相遇後，接受對方提議送她回家，但嫌犯卻將她帶入暗巷，試圖強吻並搶走她的手機，隨後又將她帶到另一偏僻地點企圖性侵。所幸，當時附近有車輛經過，她得以逃脫，並在一名女路人的幫助下安全離開現場。

目前，大學生已向拍鳳裕庭（Phahonyothin）警察局提出報案，而第二名受害者尚未報案。艾卡帕普表示，他已通知相關地區警方，以加速展開調查。警方尚未公布嫌犯的進一步身份訊息，也未透露可能的指控。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

