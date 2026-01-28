泰「運毒大卡車逃逸翻車」近500萬顆冰毒墜河 市值高達1.5億

泰國曼谷警方破獲一起重大販毒案件，成功攔截一輛運送大量毒品的卡車。圖／翻攝自曼谷大都會警察局臉書

泰國曼谷警方破獲一起重大販毒案件，成功攔截一輛運送大量毒品的卡車，並逮捕一名41歲男性嫌犯，現場查獲近500萬顆甲基安非他命（Methamphetamine，俗稱冰毒），市值超過1.5億泰銖（約新台幣1億5133萬2150元）。

根據外媒報導，曼谷警察局於1月24日召開記者會，由警察局長汶頌中將，聯同副局長塔姆蘇提少將、特警部隊指揮官揚欽達少將，以及多名警政與軍事情報單位高階官員，對外說明此次聯合行動成果。此次行動由曼谷大都會警察局巡邏與特種作戰處（PSOD）、191巡邏部隊，與陸軍軍事情報單位密切合作完成。

警方說明，本案源於情報指出，有販毒集團計畫利用一輛白色十輪平板卡車，將毒品自清邁府運往泰國中部地區。1月21日，警方接獲線報後，隨即自北欖坡府（Nakhon Sawan Province）沿線部署警力，對可疑車輛進行秘密監控。

1月22日中午前後，警方在華富里府塔翁縣華桑隆街道一帶發現目標卡車。該地鄰近瑪哈拉運河，位置偏僻，疑似為毒品轉運路線。警方上前示意攔查時，司機突然加速逃逸，企圖避開主幹道，最終因失控導致卡車衝出道路、墜入運河。

警方迅速控制現場，成功逮捕駕駛卡車的41歲男子索姆吉特（Somjit）。隨後在卡車車廂及運河水面中，陸續尋獲21袋散落的冰毒藥丸，總數約479萬顆，初估市值超過1.5億泰銖。同時警方也查扣涉案十輪卡車及兩支手機作為證物。

警方初步依《毒品法》對嫌犯提出指控，罪名包括「未經許可持有及販賣第一類毒品（甲基安非他命），意圖商業流通」，屬於重大毒品犯罪。嫌犯已被移送至曼谷警察局巡邏科調查人員，依法進行後續偵辦，並將持續追查幕後金主與相關販毒網絡。

曼谷警察局表示，此次行動成功在毒品流入社會之前加以攔截，符合泰國皇家警察2026財政年度的重點反毒政策，未來將持續加強跨部門合作，全力打擊大型販毒集團。



