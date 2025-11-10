泰12歲女童被媽「騙去日本賣淫」 阿嬤認2人失聯：孫女曾喊想回去讀書

一名年僅12歲泰國籍少女，被母親帶到日本東京賣淫示意畫面。（示意圖／CTWANT資料照）

日本近日爆出一名年僅12歲的泰籍少女，在不知情狀況下遭29歲的母親誘騙至東京，在一間非法經營的按摩店從事性服務工作。少女起初為了家庭生計屈從，但最終難以忍受日夜賣淫的生活而出面自首，事件才因此曝光。這名受害少女的母親目前在台灣因賣淫案被拘留，政府將擇日遣返，而該少女的祖母也首度發聲了。

日本東京警視廳日前宣布，一家位於東京都文京區湯島一帶的非法按摩店，涉及強迫一名12歲少女在店內從事性服務工作，業者因此被捕。警方調查發現，少女6月起在從事風俗工作的母親帶領下前往日本，沒想到一落地就被帶到按摩店要求從事性服務工作，母親則在不久後拋下少女獨自離去。

這名少女在6月27日到7月29日共33天期間，被迫接待61名客人，性交易款項共62.7萬日圓（約新台幣12.6萬元），在按摩店扣除傭金後，全數轉入母親相關人士的帳戶。最終她難以忍受這樣的生活，在9月16日獨自前往東京出入國管理局自首求助。

據泰國警方了解，母親在離開日本後，並沒有返回泰國，而是前往台灣。台灣警方證實此消息，稱該母親在10月被桃園警方查獲賣淫等情事，最終被以違反社會秩序維護法裁處罰鍰，目前由移民署收容中。移民署則表示，當事人於9月間持免簽證入境，現已逾期停留；另因在台涉嫌賣淫，將依規定辦理遣返作業。

據悉，少女的母親會寄錢回家補貼其父母家用，她一直都在曼谷等地區工作養家餬口，但大約2年前開始不停往返日本和泰國。該名少女的祖母也向媒體發聲透露：「我擔心我的孫女和女兒」，並指都聯繫不上對方，只能等她們母女倆聯繫祖父母。

其他家屬則坦言，「我們不知道真相，但我們相信少女的母親和按摩店老闆以及其他人一起，被迫做著某些事情。」而少女曾在9月初聯繫他們，淚訴「我想回去讀書。」

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

