泰12歲少女遭親媽「騙到東京接客」服務60名男客淚喊：想回家上學

日本警方偵破一起12歲泰國籍少女的賣淫事件，仔細追查後發現，該名少女竟是被媽媽帶入日本，媽媽要她「好好工作後」就拋下她自行返國，警方目前正在朝跨國人蛇集團的方向調查。

一名12歲的少女被媽媽騙到東京賣淫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

綜合日媒報導，據調查人員透露，這名少女在今年6月時跟隨母親一起來到日本，母親在少女開始工作約兩週後便返回泰國，這起案件被偵破前，該名少女被迫在一間按摩店工作，共服務了約60名顧客，這段期間賺的錢全被媽媽收走。

警方逮捕了一名在東京都調布市經營按摩店的51歲經營者細野正之，他所經營的按摩店涉及讓12歲的泰籍少女工作，已經違反《勞動基準法》。而該名少女向警方供稱，自己的母親將她交給按摩店後就回國，媽媽向她表示，要她努力工作貼補家用，她雖然多次想回國見家人、讀書，但是也只好忍耐。

據悉，少女的母親目前也在臺灣從事相關工作，泰國媒體報導指出，母親與再婚對象曾談論「為了償還家族債務，要讓少女在日本的按摩店工作」的計畫。日本警視廳目前正朝向跨國人蛇集團或仲介介入的可能性進行追查，以釐清母親與細野嫌犯之間是如何建立聯繫。

