泰13歲男被罰800次深蹲住院 涉案教師暫被調離崗位

泰國華富里府（Lopburi）驚傳一起不當體罰案件。（示意圖／翻攝自pexels）





泰國華富里府（Lopburi）驚傳一起不當體罰案件。一名13歲男學生因未交作業被罰800次深蹲，這也導致他的腿部產生劇烈疼痛，不得不入院治療。事後這名涉案教師被暫時調離教學崗位，轉任行政職務，等待調查結果。

因沒交作業 被罰深蹲800次

根據《Bangkok Post》、《The Thaiger》報導，學生父親透露，他的兒子因為沒交作業而被罰做800次深蹲，造成他的腿部產生劇烈疼痛需入院治療，醫師還建議學生「至少在3天內，都不能下床行走」，目前醫院已對男學生進行血液檢查，現正等待肌肉酵素的檢測結果，以確認是否出現橫紋肌溶解症等併發症，所幸初步檢測顯示他的腎功能暫無大礙。

此起案件引起了全泰國的廣泛關注，當地的基礎教育委員會（OBEC）在2月5日時成立正式調查委員會，華富里府省長里羅（Weerapong Ritrod）也介入案件，並指派官員前往醫院及學生家中進行慰問，他也承諾，將會給予受害者及家屬透明、公正、公平的交代。

涉案教師被暫時調離職位 接受調查

基礎教育委員會（OBEC）強調，學校實施紀律處分時，必須嚴格遵守教育部規範，並將學生的身心健康視為首要考量。委員會指出，目前涉案教師已被暫時調離教學崗位，相關單位將於7天內蒐集所有當事人的陳述，並提交最終報告。若調查證實該師確實違反教育法規，將面臨進一步的行政處分。

