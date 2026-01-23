泰25歲網紅失聯2天！「下身衣物位移」遭藏屍樹林

國際中心／曾詠晞報導

泰國達府（Tak）湄索縣於1月20日傳出一起震驚社會的命案。年僅25歲、在TikTok擁有超過80萬粉絲的LGBTQ知名網紅「廷佐赫推」，被發現陳屍於工廠附近的偏僻樹林中。警方獲報趕抵現場時，發現死者頭部遭重創，且身上價值不菲的金飾與手機皆消失，警方也還在偵辦中。





泰國LGBTQ知名網紅「廷佐赫推」近日在湄索縣一處樹林殺害，令家人與粉絲都萬分不捨。（圖／翻攝自Tin Zaw Htwe臉書）

80萬粉跨性別網紅藏屍樹林！「錢財失竊+褲子被脫」疑遭神秘電話設局

泰國LGBTQ知名網紅在臉書上驚常分享鮮豔色彩穿搭，跳脫性別框架，美照讓人眼前一亮。（圖／翻攝自Tin Zaw Htwe臉書）

現場慘狀曝光！貴重金飾遭洗劫、下身衣物不整

根據泰國媒體報導，20日下午4時左右，警方接獲通報，並在靠近帕通村附近的樹林中搜查，並在一棵大樹下發現身穿黃色T恤及防寒外套的男屍，後續確認身分為LGBTQ知名網紅「廷佐赫推」。死者被發現時面朝下，下身衣物被拉至大腿處，現場情況極為混亂。警方在屍體旁發現一根沾滿血跡的木棍，初步研判為主要行凶工具。此外，現場散落著一瓶酒、死者的手提包、化妝品、銀行存摺及保險套等私人用品。經過清點，死者原先佩戴的金項鍊、金戒指、金手鐲及iPhone 17手機全數失竊，目前推斷這起案件有極大可能與財務糾紛有關連。

80萬粉跨性別網紅藏屍樹林！「錢財失竊+褲子被脫」疑遭神秘電話設局

泰國LGBTQ知名網紅男裝和女裝穿搭都能輕鬆掌握，如此年輕就離開人間，讓許多粉絲萬分悲慟。（圖／翻攝自Tin Zaw Htwe臉書）

80萬粉跨性別網紅藏屍樹林！「錢財失竊+褲子被脫」疑遭神秘電話設局

泰國警方宣稱目前已逮捕一名嫌疑犯，後續案件還在持續追查中。（圖／翻攝自Tin Zaw Htwe臉書）

失聯2天疑遭設局！神祕求助電話成陷阱、警證實已逮一嫌

死者親友向警方表示，廷佐赫推自18日深夜離家後便音訊全無。調查發現，死者出門前曾有人透過社群軟體與他聯繫，對方疑似以「求助」為由設下陷阱，隨後再透過來電約定見面。令人起疑的是，對方並未要求在市區或公寓會面，而是指名前往這處被灌木叢環繞的偏僻空地。噩耗傳出後，許多粉絲前往他的臉書留言，對這起突如其來的悲劇表達沉痛惋惜與不捨。湄索警察局局長「朗道溫斯」（Rang Dawdings）證實目前已逮捕一名嫌疑人，單位正持續調查中。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

