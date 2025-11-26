泰300年最強洪災釀33死 暴雨意外挖出婚外情！孕妻跨國尋失聯夫慘變「實況捉姦」

泰國南部遭逢百年暴雨重創合艾，多地淹水嚴重。當局持續救援之際，一起「尋夫變出軌」事件意外成為焦點。（翻攝自X）

泰國南部近日遭逢300年來最猛烈的暴雨，合艾市單日降雨量突破335毫米，引發嚴重洪災。官方統計已有超過33人罹難、數百萬居民受影響。然而在災情不斷擴大的同時，一起「尋夫事件」卻意外轉變為出軌爭議，引發網路熱議。

丈夫受困合艾飯店？ 孕妻求助卻挖出另一名女子同住

綜合外媒報導，一名馬來西亞孕妻前天（24日）在社群平台私訊網友，希望協助確認丈夫下落。孕妻表示，丈夫與一名「同事」因洪災受困合艾飯店，她本人懷有第4胎，而年幼孩子也開始找父親，於是緊急請求外界幫忙。

但網友請當地親戚實際前往飯店查詢後，卻發現丈夫並非獨自避難，而是與一名女性在房間停留多日，兩人已共同待在房間至少4天。

「手機沒電兩天」成疑點 孕妻表示從未懷疑過丈夫

消息曝光後，協助查詢的網友在貼文中表達遺憾，並呼籲男性應重視家庭。孕妻透露，夫妻平常聯繫頻繁，從未懷疑過丈夫行蹤，這次因丈夫手機沒電失聯2天才開始擔憂。她分享自身經歷，是希望提醒他人不要過度依賴單方面訊息。

洪災影響擴大：泰南10省受創、百萬人受災

根據《BBC》報導，這場暴雨已重創泰國南部10個省，累計超過200萬人受災，但僅有約1.3萬居民撤離前往避難所。

泰國合艾洪災救援行動如何進行？

為協助救援，泰國軍方已調派航空母艦與多艘船隻運送物資，並準備將航母改裝成「浮動醫院」。此外，鄰近馬來西亞北部同樣受洪水波及，超過1.9萬人撤離，並設置了126個疏散中心。

