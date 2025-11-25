泰65歲婦「死而復生」！棺材內敲打求救 差一步就火化

泰國一名65歲婦人在被火化前突然「死而復生」。（翻攝自pexels）

泰國一名65歲婦人原被宣布死亡，遺體被裝入棺材並準備運至暖武里府寺廟火化，未料在火化開始前棺材內突然傳出敲打聲，打開後婦人竟睜開眼，身體微動；醫師研判她應該是因「嚴重低血糖」導致生命跡象微弱，被誤判死亡。當地警方現已介入調查醫療判定及死亡程序是否出錯。

綜合泰國媒體報導，婦人瓊蒂羅特患有腦癌，已臥床約2年；23日凌晨2點多她「斷氣」後，弟弟孟坤隨後通知村長以及辦理死亡證明，將尚未注射福馬林的遺體裝進棺木，獨自著皮卡車將棺材運送至暖武里府拉帕功坦寺火化。

該寺廟為當地貧困者提供免費誦經及火化儀式。但當棺木準備移入儀式場地時，内部卻傳出敲擊聲，廟方人員打開棺木，發現婦人睜開眼、身體微動，隨即叫救護車並承諾廟方會負擔全部醫療費用。

醫院檢查後指出，婦人並未出現停止心跳或呼吸衰竭的跡象，疑似是因為低血糖陷入虛弱狀態，導致生命跡象微弱到難以辨識。婦人目前仍虛弱住在加護病房觀察，警方將對醫院及死亡判定流程調查，確認是否存在醫療判定錯誤或程序疏失。

