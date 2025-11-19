泰7旬老翁大玩「3人淫毒趴」猝死！2男續戰第二輪「放遺體4小時」

泰7旬老翁大玩「3人淫毒趴」猝死。圖／翻攝自Workpoint News YouTube

玩太嗨？泰國一名70歲老翁16日被發現全裸猝死在家中沙發上，警方初步調查，死者生前與2名男子大開毒品性愛趴，豈料另兩名男子起床後想「加場」，意外發現老翁已全身冰冷死亡，實際死亡原因仍有待進一步釐清。

根據《The Thaiger》報導，事發於16日晚間10時28分，華富里府班武里警局接獲報案後趕往一處民宅，發現一名老翁全身赤裸躺在家中客廳的沙發上，已明顯死亡。死者身上除了蚊蟲叮咬，並無其他傷勢，預估死亡時間為3~4小時。

警方表示，52歲房主坦承邀請死者及另一名38歲男子到家中，三人當時吸食毒品並發生性行為，隨後入睡，隔日睡醒後再與38歲男子繼續發生性行為，卻發現老翁陳屍在沙發上，已沒有呼吸心跳。

警方於現場起出毒品注射器、吸食器，以及用過的保險套，查看房屋內的監視器，初步證實屋主陳述。

不過，另一名調查人員發現，屋主與38歲男子的證詞有矛盾之處，案情仍有待進一步釐清。死者遺體已送往曼谷警察總醫院法醫研究所進行詳細屍檢。

據悉，素叻他尼府今年7月也曾發生類似案件，一名76歲老翁在飯店發生性行為後不幸猝死。

