泰70歲老翁「3P毒淫趴狂歡」離奇裸體亡 性愛吸毒畫面監視器全拍下

泰國一名70歲老翁到朋友家參加性愛毒趴，之後離奇身亡。（示意圖，Pixabay）

泰國華富里府日前傳出一起離奇死亡案。當地一名70歲老翁受友人邀約參加3P毒趴，事後卻被發現全裸陳屍屋內沙發，身上布滿螞蟻咬痕。警方到場後意外從屋內監視器看到完整性愛過程及疑似吸毒畫面，更搜出大量毒品及使用器具，震驚社會。目前警方正等待屍檢結果，以釐清死因及是否涉及他殺。

死者沒外傷卻滿身螞蟻咬痕？

根據《thairath》報導，事發於11月16日晚間，警方獲報前往華富里府一處民宅，發現70歲男子阿提（化名）全身赤裸倒臥沙發，沒有明顯外傷，但全身被螞蟻爬滿，頸部疑遭蟲咬至滲血。初步研判已死亡3至4小時。

多人性行為後突喚不醒？友人說詞引疑點

52歲屋主宋巴（化名）告訴警方，他原本邀阿提來家中，事後又邀另一名38歲男子蘇維（化名）加入多人性愛趴。

廣告 廣告

他和蘇維當時先去洗澡，再回到客廳準備續攤，卻發現阿提怎麼叫都叫不醒，才驚覺已死亡並報警。但警方指出，兩人供詞反覆且不一致，引發更多疑點。

監視器全錄下性愛與吸毒？警方追查毒品來源

警方調閱屋內監視器後大吃一驚，畫面除了記錄性愛過程，多段影像更拍到疑似吸食毒品的畫面。現場搜出的物品包括：大量冰毒、多副吸毒器具、使用過的保險套、多支針筒。

目前所有物證已全數送驗，並採集相關DNA，確認是否涉及性或毒品相關犯罪。

嫌犯先被控「吸毒與持毒」 死因仍待鑑定

目前警方已先依「吸毒、持有毒品」將宋巴與蘇維送辦，但兩人否認與阿提的死亡有關。警方表示，真正死因仍需等待法醫報告，包括：是否因吸毒過量？是否因性愛過度導致猝死？是否遭不當行為加速死亡？若屍檢結果顯示與兩名同伴有關，將追加更重罪名。

此案因涉及多人性愛、吸毒、離奇死亡，加上全過程被監視器錄下，引發泰國當地高度關注。警方將持續追查毒品來源以及是否涉及刑事責任。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

美國殺人魔逃亡30年遭逮！「GG太小」成破案線索 警方揭真實尺寸

日本秋田熊害蔓延！ 81歲獵人曝居民心聲「比疫情時更怕出門」

太佛了！日銀行給新鮮人「20萬旅費補助費」 鼓勵出國旅遊開拓視野