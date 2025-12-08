泰GL劇《我們的愛》爆紅 EmiBonnie宣布明年1月再攜手訪台

Emi（左）和Bonnie不到1年將再度來台與粉絲見面。（摘自EMI IG）

泰國GMMTV旗下女星Emi與Bonnie今年憑藉主演的GL影集《我們的愛》一舉爆紅。今年5月將首場海外見面會獻給台灣，收穫粉絲熱烈支持，相當不到1年，EmiBonnie宣布將再訪台灣，於明（2026）年1月11日在Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會。

Emi與Bonnie上月底剛宣布二搭主演新劇《Moon Shadow Series》，消息一出便令粉絲期待不已。主辦單位無限娛樂也隨即在臉書預告2人將於明年初再度來台的好消息。上回Emi、Bonnie造訪寶島，粉絲準備滿滿美食、應援影片、手幅及排字「❤eb」等暖心應援，讓2人深受感動。Emi當時表示，即使語言與居住地不同，台灣粉絲仍讓她感到非常靠近，Bonnie也許願能再訪台灣與粉絲相聚，如今不到一年便兌現承諾，再次與大家相見。

「Emi Bonnie Fan Meeting in Taipei」票價和福利圖。（無限娛樂提供）

「Emi Bonnie Fan Meeting in Taipei」將於2026年1月11日（日）下午5點30分在新莊Zepp New Taipei舉行，票價分為VIP區NT$8,200、A區NT$6,800、B區NT$5,400、C區NT$3,200，採全場對號入座，將於12月20日（六）上午10點05分在KKTIX及全家便利商店Famiport正式開賣，購票粉絲將有一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，更多相關詳情請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。

