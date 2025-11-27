泰GL劇《雲霄飛車》明年襲台 三主演合體只在台北

泰國人氣GL泰劇《Roller Coaster（雲霄飛車）》三位主演Shelly Phetsai Chanrueng（Shelly）、Aom Pundao Panyabaramee（Pundao）與Neranuchara Lertprase（Neko），將於明年1月17日舉辦《2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei》，這也是她們首次海外見面會，同時更是唯一一場三人合體的見面會！

只有台北場能見到Pundao（左上）、Shelly（右上）與Neko（下）三人合體。（圖／橙映娛樂提供）

這部2025年以黑馬之姿受到粉絲喜愛的《Roller Coaster》，講述Pure（Pundao飾）對前任Air（Neko飾）念念不忘，卻在心房封閉之際被Loft（Shelly飾）的出現逐漸溫暖，三人之間的情感糾葛與精湛演技，讓粉絲看得揪心。特別是Neko作為超人氣GL泰劇《Blank愛填滿空白》中Yoko的親姊姊，加入劇組的消息一出便引發社群熱議。

《雲霄飛車》播出成功，讓Shelly（左）、Pundao（中）與Neko（中）人氣攀升。（圖／橙映娛樂提供）

對於首次來台舉辦見面會，Shelly、Pundao與Neko興奮表示：「我們完全感受到粉絲的熱情，很期待當天能一同開心互動，當然也想逛逛市集、品嚐在地美食，歡迎大家多推薦口袋名單！」當被問及三人行是否擔心有人落單時，三人逗趣回應：「見面會上確實可能有這情況，但不擔心自己會是落單的那一個，因為有粉絲陪我！」

《2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei》將於明年年1月17日舉行 。（圖／橙映娛樂提供）

此次《2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei》將於明年年1月17日舉行，票價分為VIP區NT$6,580元、A區NT$5,280元、B區NT$3,980元及愛心席NT$1,990元。福利包含VIP區3:1合照、親簽拍立得、親簽海報及全區Hi Touch等，A區與B區亦有不同比例合照及互動機會。售票自2025年11月5日（星期三）中午12點起，於全台全家門市FamiPort及KKTIX售票系統開賣，更多詳情可至主辦單位橙映娛樂官方IG或FB查詢。

※2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei

＊活動時間：2026/1/17（六）

＊開演時間：PM2：00 （實際演出時間以現場為準）

＊活動地點：台北市中正區市民大道三段2號5樓

＊活動票價：VIP區NT$ 6,580元、A區NT$ 5,280元、B區NT$ 3,980元（全場對號入座）、愛心席NT$ 1,990元

＊活動福利：3對1合照、親簽拍立得、親簽海報、上台與藝人互動、HI-Touch、3對5合照、3對10合照等

＊啟售時間：2025/11/5（三）PM12：00

＊售票單位：全台全家 門市FamiPort機台 及KKTIX售票系統

＊售票連結：https://innnn.kktix.cc/events/c5b87804

《2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei》座位與票價圖 。（圖／橙映娛樂提供）

《2026 SPN 1st Fan Meeting in Taipei》福利圖 。（圖／橙映娛樂提供）

