泰GL《愛情設計》KaoJane會台粉 合唱〈有點甜〉閃瞎全場
2026年最受矚目的泰國GL組合KaoJane，日前在台北舉辦《Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei》粉絲見面會。由Supassara Thanachart（Kao，小九）與Methika Jiranorraphat（Jane Yeh，葉芷妤）組成的KaoJane，帶著主演的話題劇集《Love Design愛情設計》來台，見門票不到兩小時就宣布完售，當天她們也以精彩表演與互動回饋粉絲，現場氣氛熱烈。
堪稱演藝圈天花板女神級的KaoJane，Kao目前於IG擁有超過1000萬粉絲，是泰國家喻戶曉的當家花旦；而Jane Yeh則因熟悉華語文化、能以流利中文與粉絲互動備受好評，她同時也是Netflix原創泰劇《瘋狂獨角獸Mad Unicorn》女主角徐曉雨，近年在影視作品表現持續受到關注。
面對現場熱情的粉絲，Jane Yeh一開場就以中文親切問候：「大家好！我是葉芷妤。」Kao也誠意十足，用一口標準中文介紹：「大家好！我是妳們的KaoKao（糕糕）。」談到此刻心情，Jane Yeh盛讚台灣粉絲：「很有秩序，又特別優雅！」Kao則感謝粉絲讓她感到溫暖，並特別為Jane Yeh在台灣拍攝的電影《無形》送上祝福，希望作品上映時能獲得更多關注與支持。
聊到私下生活與旅遊話題時，Jane Yeh二話不說甜笑著表示：「私房景點當然是我家。」此話一出立刻引爆全場粉絲熱烈反應，她隨後透露今天阿嬤也有來到現場。一旁的Kao聽聞後顯得相當開心，立即起身向長輩致意問候：「阿嬤您好，請多關照！」Jane Yeh除了表示有機會會帶Kao去家裡吃飯外，還希望能帶Kao體驗淡水騎腳踏車、欣賞夕陽的浪漫行程。Kao則笑著回應：「只要能一起，去哪裡都很開心。」
兩人在舞台上的互動自然流露默契，以名字為設計，互用台語跟中文對彼此說「阿姊，妳真正有夠（Kao）水！」、「芷妤，妳真（Jane Yeh）的好美。」這些可愛的互動讓粉絲感受到她們之間的深厚情誼。
見面會上，KaoJane共演唱了〈Love You 3000〉、〈I'll Do It How You Like It〉與攜手主演的《愛情設計》主題曲〈Love Design〉。最令人感動的是她們致敬歌手汪蘇瀧，合唱經典放閃中文歌〈有點甜〉，讓現場氣氛達到高潮。
兩人也分別帶來個人舞台表演，Kao帶來〈Damn Right〉，曼妙舞姿下襯托出穠纖合度的好身型，時而不經意的對粉絲放電，展現「水晶系女神」的美譽。Jane Yeh則帶來〈DUM DUM〉，性感撫媚的表演令人目不轉睛，最後更是帥氣將外套脫去，呈現不同於戲劇角色的一面，引發現場粉絲持續不斷的尖叫聲。
