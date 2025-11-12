泳客骨折申請理賠遭拒 許淑華驚見免賠條款怒批北市府保意外險白搭

包含圖中碧湖公園游泳池在內，台北市有79處市府體育局管轄的消費場所陸續由市府體育局向保險公司投保公共意外責任險。（圖／翻攝自碧湖公園游泳池臉書粉絲團）

台北市議員許淑華今（12）日表示，北市光2025年至今就有5起市屬游泳池意外被保險公司拒絕理賠，細看原來是「免責條款」惹的禍，這樣根本難稱有保障，呼籲北市府與保險公司重新議定契約。

台北市議員許淑華（圖）認為市府原先與保險公司就公共意外議約的少部分理賠條件太誇張，根本難以施行。（圖／CTWant攝影組）

台北市政府體育局為了保障民眾在使用體育場館的安全，在2025年2月起陸續在79處體育局管轄的消費場所投保公共意外責任險，確保若在市屬場館內發生意外，又符合相關要件者能獲得理賠，比方台北田徑場、台北體育館、河濱公園、運動公園、多處橋下運動場等，也包含了4座游泳池，前3座是新生公園、木柵公園、碧湖公園各自附設的游泳池，第4座則是七虎游泳池。

有「紅館」之稱的台北體育場也在市府體育局投保的公共保險範疇。（圖／報系資料照）

但意外事故理賠門檻不低，必須與場館的經營行為、建築物或其附屬設施有關，若是使用者自己心臟病突發等意外問題也不理賠。而細看理賠規模，以「意外事故」來講，每人最高可領到新台幣3,000萬元；另以「財物損失」來講，則是每人最高300萬元理賠。

許淑華對此指出，從2月投保至今，目前共發生了7件申請理賠案，其中5件發生在游泳池，但保險公司卻拒絕理賠，有一位7月6日在游泳池內因步道高低落差而滑倒骨折的苦主就悲鳴，直指醫療費用夯不啷噹超過11.1萬元，至今沒有音訊，痛批保險保障「看得到、用不到」是徒留具文。

許淑華接獲陳情，細看市府與保險公司的保單條文後直搖頭，因為游泳池竟有「免責條款」，該「免責條款」第12點中講到「所有、使用或管理游泳池所致第三人體傷、死亡或第三人財物毀損滅失之賠償責任」居然被排除，也就是「游泳池場館保單不管游泳池池子內發生的意外問題」，她批評台北市府簽約簽了個「冤大頭」，根本白搭。

台北市政府體育局長游竹萍對此坦言保單有問題，目前已經取消爭議條款，合約也重新簽訂，然而過去發生的意外理賠部分該如何認定與賠付，正在與保險公司積極協商中。

