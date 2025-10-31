泳池上直排輪！4歲童手傷縫4針 母控園方交代不清

台中大甲一名4歲女童在幼兒園上直排輪課程，手指受傷緊急縫了4針。（圖／東森新聞）





台中大甲一名4歲女童在幼兒園上直排輪課程，手指受傷緊急縫了4針，媽媽很生氣，怒批園方交待不清，最誇張的是直排輪竟是在泳池上課，園方一下說女童是被泳池的磁磚割傷，一下又說是被同學的鞋子踩到，記者上門求證，園方解釋因為10/28當天下雨，緊急改到泳池上課，當下認為是輕傷才沒叫救護車、自行送醫，教育局獲報後已派人稽查，將介入查明真相。

一名女童坐在台階上嚎啕大哭，因為她的手指受傷了，血流不斷緊急縫了4針，家長看到傷口後心痛得要命，母親指控園方說詞反覆，受傷原因一變再變，甚至認為只是輕傷。

廣告 廣告

受傷女童母親：「縫了四針的撕裂傷，園長居然認定她為輕傷，園方給的說法反反覆覆，一下說是拆卸裝備的時候割傷，一下說是直排輪壓傷，一下子又說是游泳池磁磚弄傷她。」

事發在台中大甲的一間幼兒園，女童母親很生氣，因為4歲女兒念中班，才藝課程直排輪的地點竟然是在地板不平整的游泳池，為何會受傷，園方一下說是被游泳池磚割到，一下又說是結束時遭同學鞋子踩到割傷。

受傷女童母親：「園方說孩子有小小的撕裂傷需要進行縫合，那家長不需要過來，那這部分我會覺得園長你是想要隱蔽什麼嗎。」

母親點出三大質疑，為何直排輪課會在游泳池，受傷後不叫救護車，還叫家長不用來，一下說有監視器，一下又說沒有，認為幼兒園態度消極漏洞百出。

遭控幼兒園園長江園長：「會去追蹤孩子傷口的復原都是很誠心誠意的，是我有問了醫護人員，他是回答是說撕裂傷，其實是我們可以自行送醫就可以了。」

園方說其中一支監視器記憶卡壞掉，無法錄下所有過程，表示會負起所有責任，事發後第四天也到家中探望女童，並致贈3萬6千元的賠償金，只是母親認為對方仍在避重就輕。

受傷女童母親vs.遭控幼兒園園長：「（也謝謝妳齁，真的是把幼兒園名氣變大了，讓大家全台灣的人都認識幼兒園），當然你們出這種狀況，妳必須承擔，（謝謝），不客氣。」

雙方無法取得平衡，母親要求還原真相，至於教育局下午則派員到園區調查，只是小女童的傷恐怕在心中也留下陰影。