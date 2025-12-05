泳池槍擊案議員質疑案情蓋牌 盧秀燕盼勿釀恐慌
（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市發生泳池槍擊未遂案，部分台中市議員不滿警方「蓋牌」部分案情，未通報相關局處，孩童仍未接受關懷輔導；台中市長盧秀燕今天說，這是個案，希望不要造成社會過度恐慌。
盧秀燕表示，事發當天有接獲警察局告知；台中市政府警察局長吳敬田說，「事發馬上發布新聞」，絕無蓋牌。
陳姓男子今年10月施用毒咖啡包後，持槍闖入台中某游泳池學校，對1名教練及1名女童扣動扳機，幸槍枝未擊發；陳姓男子步出泳池後，到停車場持手槍敲擊停放小客車前擋風玻璃致碎裂，造成車內1名家長及1名女童驚嚇。警方到場逮捕陳姓男子，檢方日前依殺人未遂罪嫌起訴。
民主進步黨籍台中市議員陳淑華、陳俞融在台中市議會質詢時表示，警方僅提供停車場持槍砸車說明，忽略在泳池對孩童開槍事件，誤導媒體，第一時間未告知社會，孩童安全不應當兒戲。
吳敬田答詢說，嫌犯以槍枝對著孩童，關於兒童及少年福利與權益保障法部分未對外公布，警察「很努力也很委屈」，絕無隱瞞。
陳淑華說，不贊成公布兒少個資，但場所安全防範不應以兒少法推託，如新北市如果有兒童遭攻擊，警方也會適當公布。
民進黨籍台中市議員蔡耀頡表示，嫌犯砸車，車內也有女童，警方不說明泳池狀況卻公布停車場砸車，資訊提供多重標準。
蔡耀頡詢問中市府教育局長蔣偉民、社會局長廖靜芝是否知悉，2人回答「回去查一下」。蔡耀頡說，警方斷絕府內相關通報機制，事件中受驚嚇孩童至今無法接受關懷輔導。
吳敬田表示，家長全程知情，基於兒少保護及偵查不公開有適度揭露資訊，起訴後外界都知道了，沒蓋牌；蔡耀頡說，孩童非藉檢警系統接受輔導，難道要等起訴後才能啟動，關懷機制不應有空窗期。
盧秀燕表示，警察局標準作業程序適當，「事件沒有蓋牌」，不樂見如果兒少事件敲鑼打鼓及過多關切，家庭、兒少與游池可能面臨龐大壓力，後續是否輔導由家長決定。（編輯：李明宗）1141205
