泳渡澎湖灣 明天觀音亭開游

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

泳渡澎湖灣代言大使，賽前正式亮相。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年泳渡澎湖灣，明(13)日起在觀音亭一連2天登場，首度聯手OCEANMAN接軌國際，並新增10K挑戰，報名人數再創新高記錄，總計吸引來自全球 23 個國家、數千名國內外泳泳好手跨海共襄盛舉，成為World Series全球巡迴賽的重要站點，將賽事正式接軌國際。

澎湖縣政府舉行「泳渡澎湖灣 」至今已逾24年，累積超過3萬名勇者參與。今年賽事延續2日活動，直接與國際頂尖舞台對接，各分齡組前10名，以及身障組前3名的傑出選手，晉級參加今年11月13日至11月15日在多明尼加舉辦的 OCEANMAN 世界錦標賽資格。今年5KM泳渡組將啟動備案，改自觀音亭出發。

廣告 廣告

此次賽事多位重量級活動大使現身，包括台灣首位達成「開放水域三冠王」的許汶而教練、前聽障奧運游泳國手黃清璿，致力於為特殊需求孩童打造友善環境的「阿偉適應體育」團隊，今年也一同前來感受澎湖的海洋魅力。

配合運動部全民運動署今年【台灣水域運動領航計畫－澎湖站】，現場邀請民眾前往觀音亭免費體驗 SUP 與獨木舟，在專業教練的安心帶領下親近澎湖海洋。並設有水域安全闖關活動，完成任務即可獲得限量好禮。賽後餐飲更精心結合澎湖在地特色小吃，炸丁香、花枝丸、仙人掌冰等澎湖名物都將悉數登場！

澎湖縣副縣長林皆興、運動部全民運動署長房瑞文，共同為泳渡澎湖灣揭開序幕。(記者劉禹慶攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數

從桃機出國注意了！ 7/1起航廈電車停止營運

雨區持續擴大！12縣市豪、大雨特報 屏東、台東防大雷雨

