泳渡虎頭埤水陸雙鐵 千人挑戰

記者盧萍珊∕新化報導

「二０二五虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤」二日熱鬧登場，吸引上千名泳者齊聚挑戰。市長黃偉哲現場鳴笛，為活動拉開序幕，他表示，虎頭埤環境優美且具歷史意義，每年泳渡深受民眾喜愛，市府將持續推動園區優化與多元建設，讓活動品質更上層樓。

泳渡活動一早八時出發，參加選手分批下水，挑戰橫渡二千公尺，另路跑活動則在九時起跑，環繞虎頭埤長約四公里的路程，今年泳渡有七百零八人參加，首度舉辦水陸雙鐵有二百五十六人報名，最年長有八十七歲參賽，最年輕僅六歲。

黃偉哲致詞時指出，市府積極向中央爭取經費，持續強化虎頭埤風景區環境建設。感謝交通部觀光署在「水映南瀛」亮點營造計畫中補助四點五七億元，其中二億元投入「虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫」，目前已陸續完成東岸探索露營區、雨豆樹廣場與三粒亭等新設施。今年啟用的親子環教生態館，更讓大小朋友能在舒適的環境中觀察蟋蟀生態、親近自然。

另農業部農田水利署也在虎頭埤水庫推動多項改善工程，使園區水域與陸域環境全面升級，期盼泳渡活動讓民眾看見虎頭埤的新風貌。

觀光旅遊局表示，活動特別邀請台南市觀光吉祥物「魚頭君」擔任領航員，為大家加油打氣，期盼大家在泳渡時，欣賞埤塘山光水色。