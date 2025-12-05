泳裝照被政論節目酸「吸豬哥票」「布料那麼少」 小草女神批輕蔑女性

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，私下生活照被三立政論節目主持人及來賓消費。（翻攝自劉芩妤IG）

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，因出眾外型被封為「小草女神」，她才宣布投入2026台中市議員選戰沒多久，就被三立新聞政論節目《新台灣加油》主持人及來賓出言藐視「會吸到很多豬哥票」「連衣服都買不起布料那麼少」。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（5日）怒轟該節目竟用性暗示詞彙、輕蔑訕笑態度，對一位女性參政者的私下穿著指指點點，簡直毫無底線。劉芩妤也感嘆，節目做法很不尊重女性。

昨晚（4日）三立新聞政論節目《新台灣加油》主持人許貴雅，在節目中手拿貼有劉芩妤泳裝照的看板，稱她出來選「會吸引到很多豬哥票…」一旁因婚外情而離開政壇改當親綠民嘴的張益贍附和「黃國昌的六大金釵多一個了。」另一位名嘴鍾年晃繼續補刀「台灣經濟真的不好，連衣服都買不起…布料都買那麼少的。」期間女主持人不但沒有制止，反而大聲笑哈哈。

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，私下生活照被三立政論節目主持人及來賓消費。（翻攝自陳智菡 Vicky臉書）

陳智菡替自家人抱不平，指出劉芩妤表態參選但尚未被提名，就馬上成為該節目消費題材，私人照片在節目上被拿出來大肆品頭論足、指指點點，她反問女處持人「照妳的邏輯，當妳在社群上PO出清涼美腿照的時候，是不是也想吸引詐騙集團或豬哥票？」

陳智菡表示，她相信這位女主持人一定不會認同自己成功來自吸引豬哥票的說法，也相信她能夠穩拿主持棒，絕對不是靠外表或討男性主管歡心。所以她希望對方將心比心，因為任何成功或正在朝自我理想道路前進的女性，都不希望自己的努力，被性別刻版印象模糊稀釋、訕笑詆毀。並質疑該節目除了討論女性從政者的粉底液、身材、外貌，毫無底線地笑人、損人、黑人，就沒能力產出更好的腳本嗎？「人家私下怎麼穿搭，到底是關妳們屁事？」

劉芩妤得知後也發文感嘆，直言三立內部發生高層之子性侵事件未妥善處理，卻在節目上訕笑女性、把他人的身體當作節目效果，「這樣的行為，真的稱得上尊重女性嗎？」

劉芩妤認為，私人社群分享生活，是因為她相信身體自主、自信大方，這是每個女性本該擁有的權利，不該成為某些人輕蔑女性、物化女性的談資。「也希望同為女性的主持人，能多替女性發聲，千萬不要落入輕視女性的行列噢！」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

