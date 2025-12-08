泳隊教練伸狼爪！學生頭像P圖清涼照 逼拍不雅照逾3年

嘉義縣小學的游泳教練，涉嫌對女學生性騷，不只逼迫拍不雅照，還將學生頭像P圖清涼照。（圖／TVBS）

嘉義縣一名小學游泳教練，因涉嫌長期對女學生進行性騷擾而被停職調查並羈押。這位30多歲的林姓教練不僅使用女學生頭像P圖清涼照，還強迫學生拍攝不雅照，其中一名學生遭受性騷擾長達3年。檢警深入調查後發現受害者不只一人，校方已緊急停止該教練職務，法院也已裁定羈押兩個月並禁止接見通信，以防止證據湮滅及再犯可能。

嘉義縣小學的游泳教練，涉嫌對女學生性騷，不只逼迫拍不雅照，還將學生頭像P圖清涼照。（圖／TVBS）

這位林姓教練曾是游泳健將，還在2025年世壯運獲得金牌和銀牌，同時在嘉義縣多所學校擔任泳隊教練。嘉義縣教育處副處長顏廷育表示，縣府嚴厲譴責這種行為，在接獲通知第一時間已請學校依程序將該教師停聘。據王育敏立委辦公室主任何博倫透露，其中一名學生被性騷擾長達3年，教練經常要求該學生傳送不雅照片給他，導致學生常在家中無故哭泣，但不願向家人透露真相。

警方在教練手機中發現有多名受害者，除了校方緊急停聘外，該教練也遭羈押禁見。（圖／TVBS）

嘉義地方法院庭長官怡臻指出，被告有隱藏性影像的行為，且可能高度影響被害人，法院認為有足夠事實證明被告有勾串證人及湮滅證據之虞，同時也認為被告有反覆實施犯罪的可能性。

目前檢警正持續擴大調查，追溯教練的涉案時間，並清查是否還有其他被害學生，希望能透過司法程序還給孩子們一個遲來的公道。校方對此事保持低調，表示此案件已由教育處直接管控。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

