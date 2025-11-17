《洄流。歸巢》崑大空設系相助 青銀共創安南大戲

崑大空設系執行社區劇場共創計畫，助力安南大戲《洄流。歸巢》，以台江人文歷史與海洋記憶為核心，學生跨越四代演出，青銀共創舞台再現台江風華。（崑大提供）

崑山科大空間設計系執行「洄家２．０—土城地區的社區劇場共創計畫」安南大戲《洄流。歸巢》，以台江人文歷史與海洋記憶為核心，由學生跨越四代共超過卅名素人演員，展現文化變遷及人們在此落地深耕與離鄉返鄉的生命旅程。

《洄流。歸巢》是農委會水保署一一四年大專院校農村實踐共創計畫，由安南區公所與中華海洋觀光與農業特色振興協會共同製作，土城子鄉音劇團進行田野調查故事採集。

崑大設系助理教授郭一勤帶領團隊執行，師生除參與演出，亦負責舞台設計、道具製作、演員彩妝、投影等工作，是成就此劇重要推手。

由李秀珣負責導演統整編導，以地方歷史為基底，演繹台江滄海桑田，落地深耕及離鄉返家的生命故事，劇中為重現「扛茨走溪流」避水患景象，將市定傳統工藝保存者李養匠師製作的「竹籠茨」搬進台江劇場。

安南區長魏文貴表示，《洄流。歸巢》戲劇超過卅位素人演員中，最年長者為八十三歲的吳阿美阿嬤，除學生平均年齡超過六十歲，青年學子的加入，讓傳統社區劇場有了超越社區條件的可能，劇情與角色的多元化，舞台與道具的創新，在青銀共創的合作架構下，實現社區即劇場，劇場即社區的重要里程。