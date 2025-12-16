洄瀾國際文教會館營運評鑑合格 縣府肯定促進地方觀光

洄瀾國際文教會館正式取得旅館業登記證，全面對一般旅客開放，讓更多遊客能親身感受東海岸壯麗風光。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府十六日表示，洄瀾國際文教會館正式取得旅館業登記證，成功轉型為「一般旅館」，未來除延續研習及文教活動服務，也全面對一般旅客開放，讓更多遊客能親身感受東海岸壯麗風光。

花蓮縣政府表示，洄瀾國際文教會館位於壽豐鄉鹽寮段，前身為光華國小鹽寮分校，擁有依山傍海的自然景色，縣府於一０二年導入民間資源採OT模式進行活化，並於一０四年完成擴建。

館內目前有七十二間客房、研習空間、餐廳及停車場，提供住宿、研習與休閒等多元服務，不僅活化既有公共設施，更成功促進地方觀光及文教資源整合。

縣政府指出，洄瀾國際文教會館因應《發展觀光條例》修法，已於九月十五日正式取得旅館業登記證，成功轉型為「一般旅館」，未來除延續研習及文教活動服務，也全面向一般旅客開放，讓更多遊客能親身感受東海岸「山海一線」的壯麗風光。

縣長徐榛蔚表示，制度化評鑑可掌握業者營運狀況並督促持續精進，承攬業者多年維持良好紀錄，未來亦可依契約申請續約，確保場館長期穩定運作與服務品質。

縣政府強調，洄瀾國際文教會館憑藉優美環境與完善軟硬體，已成為東海岸旅宿新亮點，縣府期盼持續透過公私協力模式，帶動地方觀光及產業發展，提供旅客安全、舒適且具特色的住宿體驗。