「洄瀾美展」今年共有二十六件作品脫穎而出

「洄瀾美展」，至今已邁入第二十八屆，今年共有二十六件作品脫穎而出於花蓮美術館展出。(花蓮縣文化局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣文化局二十日表示，為鼓勵藝術創作，探索藝術內涵及表現，回應時代精神，自一九九五年起開始辦理「洄瀾美展」，至今已邁入第二十八屆，今年共有二十六件作品脫穎而出於花蓮美術館展出。

文化局代理局長曾之妤表示，本屆洄瀾美展分為四類組，當代藝術創作類及經典媒材創作類東方媒材組、西方媒材組、立體造型組，除了我國參賽者外，亦有來自馬來西亞、中國、英國、南韓、澳大利亞、捷克等各地藝術家報名，共計三百八十三件作品參賽。

文化局表示，本屆當代藝術創作類首獎洄瀾獎由來自香港的藝術家潘思俊獲得，目前就讀東華大學藝術與設計學系，其獲獎作品《石之記憶》以裝置的方式，探討時間、聲音與物質之間的關係。

另外，優選獲獎者包含簡莉芸、危俊華、許彤、何郁琦、謝騆瑜，經典媒材創作類東方媒材組金獎為張家榮《夢洄瀾潭》，銀獎為林錦芳《異次元無極限之六》，銅獎為周季蓉《窗、與「Mondrian」的對話》獲獎。

文化局指出，西方媒材組銀獎為林暉恩《山海》，銅獎為李麗琴《滂沱大雨的黃昏市場》及高海蓮《佳比》；經典媒材創作類立體造型組金獎為蔡伊鈞《山靜靜心》，銀獎為施承澤《雲山水》，銅獎為張晏菘《71°》。藝術家們透過創作，傳達多樣的生命經驗，以及個人與花蓮的連結。

文化局表示，二０二五洄瀾美展自即日起於花蓮美術館一樓展出，展至一一五年二月八日止，歡迎愛好藝術的鄉親踴躍參觀！