洄瀾藝境科技躍進 花蓮舉辦教育成果展

民眾在攤位上體驗

讓親師生感受教育的多元，花蓮縣政府今（12）、明（13）兩日，在花蓮縣立體育館（小巨蛋）舉辦「第七屆科技數位學習與藝術教育成果聯展」，以「洄瀾藝境 × 科技躍進」為主題，透過86個主題攤位，展現花蓮教育跨界整合的成果。



邁入第七屆，教育成果聯展除了延續往年「體驗互動」與「闖關摸彩」的方式，花蓮縣政府教育處處長翁書敏指出，各個參展學校、單位，也都展現出與過去不同的主題，要讓民眾看見花蓮教育的不同。



位居花蓮縣最北端，距離花蓮市區車程約一小時的花蓮縣立和平國小，為了提供孩子不同的學習刺激，就引進了「石英砂肌理畫」，教導主任李芸華說，這次也特別讓民眾體驗，瞭解學校藝術教育的用心。



86個主題攤位分為科技教育、藝術深耕與本土語、高中職、數位機會中心（DOC）及企業展區等五大專區，展現花蓮在科技、閱讀、藝術與本土文化的多元樣貌，場館外圍還有多項特色互動體驗區，再搭配任務挑戰、闖關卡體驗，取得摸彩資格拿大獎。