「洄瀾藝境 × 科技躍進」成果聯展登場 花蓮教育跨域創新展現多元能量

「洄瀾藝境 × 科技躍進」成果聯展登場，展現多元能量。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣科技、數位學習與藝術教育成果聯展「洄瀾藝境 × 科技躍進」邁入第七屆，12日於花蓮縣立體育館盛大登場，展期兩日，呈現花蓮縣跨域整合的教育成果。縣長徐榛蔚親臨現場，邀請各界走進會場，共同感受花蓮教育創新與學習能量。

徐榛蔚縣長表示，縣府以「德、智、體、群、美」五育並重為教育核心，持續推動多元學習，培養孩子文武兼備、勇於追夢的能力。近年來縣府深化智慧教育，成立智慧教育中心，並於運動休閒園區推出花蓮數學互動展，打造貼近生活的學習場域。她指出，縣府從國中小扎根，銜接高中與大專院校的青年培力與創新創業計畫，完整串連終身學習體系，並積極布局 AI 智慧教育，成為全國教育的重要標竿。

展覽以嘉年華形式舉行，規劃五大體驗專區，共計86個主題攤位。（圖：花蓮縣政府提供）

展覽以嘉年華形式舉行，規劃五大體驗專區，包括科技教育、藝術深耕與本土語、高中職、數位機會中心（DOC）及企業展區，共計86個主題攤位，展現科技、閱讀、藝術與本土文化的多元樣貌。場館外亦設置互動體驗區，包含教學短講、科技互動、任務挑戰及有獎問答，民眾可透過闖關卡參與並獲得摸彩資格，預期吸引大量人潮。

徐縣長頒發感謝狀予企業參展單位及表現優異師生。（圖：花蓮縣政府提供）

開幕典禮中，徐縣長頒發感謝狀予企業參展單位，並表揚在「5G新科技學習示範教學」、「數位教學微課程比賽」及「總統盃AI素養爭霸賽」中表現優異的師生，感謝大家攜手推動教育創新。現場嘉賓雲集，地方議員、鄉長、教育團體及企業代表皆到場支持，共同見證花蓮教育跨域融合的亮眼成果。（梁國榮報導）