洄遊農村深度實踐 東華草圖學社以專業服務地方

團隊駐點部落踏查

團隊獲銀獎

鼓勵學生以專業回饋地方，國立東華大學參加農業部主辦的「第十五屆大專生洄游農村競賽」，由自然資源與環境學系學生組成的「草圖學社」，駐點花蓮縣玉里鎮安通部落，最終完成野菜手冊、互動式故事地圖等實體成果，獲得銀獎。



安通部落，除了為人熟知的「安通溫泉」，還有些什麼呢？經過駐點調查，東華大學的學生團隊，決定以專業回饋在地，讓更多人認識這裡，也讓部落文化永續傳承下去。團隊以「阿美族野菜文化」為主，製作《安通野菜手冊》，除了植物介紹，更從在地文化出發，記錄族人對植物的運用，李昶勳說，這是一本，具有在地特色的參考書籍。

廣告 廣告



另外，團隊還將野菜、古道、文化結合，設計出「特色遊程」，並運用ArcGIS，架設了網站，將所有調查、整理的資料放上網路，讓部落永久使用。最後，還為部落設置「小博物館」，讓每一個走進部落的人，都能瞭解這裡的故事。



「草圖學社」總召李昶勳說，團隊成員大多是大四學生，這不僅是他們給自己的畢業禮物，也是在畢業前，運用專業留給在地的一份禮物。