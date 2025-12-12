洋基女孩重磅補強！ 日籍啦啦隊成員希美（Nozomi）重磅加盟





洋基工程籃球隊近日正式對外宣布，成功網羅了日籍啦啦隊成員希美（Nozomi）加入「洋基女孩」陣容。希美先前在中華職棒統一獅啦啦隊中已累積高人氣，其亮眼的舞台魅力備受球迷肯定。

簽約過程： 球團透露，在建構應援陣容的前期，即已將希美列為核心補強目標，並在洽談過程中，感受到她對應援工作的高度熱情與投入，因此雙方很快便完成簽約。

希美期待： 球團笑說希美把好消息藏在心裡許久，真的辛苦了！希美本人也表示非常期待加入洋基女孩，盼能在全新的舞台帶給球迷更多能量與魅力。

洋基戰艦陣容完整體將成形，新賽季備受期待

隨著希美的加入，洋基女孩的應援陣容再度升級。目前團隊已官宣了包含決選會確認的六名新星，以及備受矚目的「洋基三本柱」——李素敏、睦那京、崔洪邏。

廣告 廣告

洋基工程籃球隊表示，隨著應援團的完整體即將成形，令人更加期待即將到來的全新賽季，相信洋基女孩將為球場帶來更強大的應援氣勢與觀賽體驗。

更多新聞推薦

● 東北季風影響 迎風面天氣濕涼、中南部日夜溫差大