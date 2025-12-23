洋基工程主場「方舟啟航」！ 優雅女神林志玲降臨開幕戰，「韓籍四皇」應援陣容首亮相





洋基工程籃球隊將本週末的主題週定位為品牌啟航的重要篇章，最受矚目的亮點莫過於邀請到「優雅女神」林志玲出席。

重磅嘉賓： 志玲姊姊的登場不僅象徵「方舟」的正式啟動，其跨領域的合作更打破了職籃傳統框架，球團期盼球迷能親眼見證這場「心動時刻」。

戰力補強： 總教練李逸驊表示，球隊自首戰對決富邦勇士後，已透過友誼賽持續強化團隊協作，並啟動「戰力補強計畫」，力求在主場打出亮眼表現。

應援升級：韓籍「四皇」強勢坐鎮，應援熱力最高規

除了場上賽事，啦啦隊陣容更是本次主題週的吸睛焦點。隨著上週第四位韓籍成員朴淡備加入，洋基女孩的「最強外援」拼圖正式完成。

韓籍四皇： 由睦那京、李素敏、崔洪邏、朴淡備組成的韓籍應援核心，將與海選脫穎而出的台灣女孩共同組成 YoungKey Girls。

應援特色： 融合韓式專業應援與台式熱情，將在主場帶來極具魅力的風格，預計將成為新竹主場最美的風景線。

全方位的職籃娛樂：闖關互動與賽後擊掌會

為打造「全新世代」的娛樂體驗，活動兩日規劃了完整的入場體驗：

主題闖關： 入場即踏上「方舟旅程」，參與多項互動體驗可獲得豐富贈品。

賽後福利： 賽後將安排球員與啦啦隊擊掌會，讓球迷近距離與心儀的偶像互動。

洋基工程球團表示，希望透過完整的主題規劃，讓每位走進主場的球迷都能感受到與球隊一同成長的喜悅。本週末（12/27-28）誠摯邀請球迷齊聚新竹市立體育館，參與這場視覺與體育的盛宴。

