洋基工程再添猛將！ 前太陽隊前鋒「喬治金」加盟





洋基工程籃球隊近日宣布補強新戰力，正式簽下擁有 NBA 資歷的 31 歲前鋒喬治金（George King）。身高 198 公分的喬治金不僅曾效力於鳳凰城太陽隊，更曾代表美國隊征戰 2023 FIBA 世界盃資格賽，具備優異的外線準頭與籃板保護能力，預計將大幅提升球隊鋒線的競爭力，並帶領陣中年輕球員成長。

外線精準、經驗豐富：從 NCAA 隊史傳奇到旅外領導者

喬治金在大學時期便展現射手本色，就讀科羅拉多大學期間，以高達 40.1% 的三分球命中率位居隊史第二，是 NCAA 一級賽場上的頂尖鋒線。

NBA 經歷： 2018 年於 NBA 選秀第二輪被鳳凰城太陽隊相中，隨後在 NBA G League 展現實力，2021-22 賽季場均繳出 12.5 分、6.7 籃板，外線命中率維持在 38.9% 的高標。

國際視野： 他的職業足跡遍及義大利、波蘭、澳洲、菲律賓及中國等聯賽，豐富的旅外資歷與在關鍵時刻穩定軍心的領導力，是洋基工程決定簽約的關鍵。

團隊評價：靈活戰術的最後一塊拼圖

總經理錢韋成對於喬治金的加入寄予厚望，認為他能讓現有陣容產生更多變化的化學反應。

總經理觀點： 「喬治金不論是身體對抗性或外線能力都非常出色。憑藉他的 NBA 資歷和各國聯賽經驗，相信他能快速融入體系，提升鋒線深度。」

喬治金感言： 喬治金本人也展現極高熱忱，表示已迫不及待融入團隊，「我會像海綿一樣學習這裡的文化，並展現能力與經驗，帶領團隊取得好成績。」

喬治金（George King）小檔案

身高： 198 公分

年齡： 31 歲

位置： 前鋒

主要經歷： * 2018 年 NBA 鳳凰城太陽隊（選秀第 59 順位）

2023 年 FIBA 世界盃美國代表隊

曾效力義、波、澳、菲、中等多國職業聯賽

