洋基工程男籃戰力升級！ 烏克蘭國手柯瓦隆、強悍後衛張傑瑋正式加盟

圖／張傑瑋(洋基工程提供)





P. LEAGUE+洋基工程籃球隊今（2）日宣布，成功簽下烏克蘭國家隊國手柯瓦隆（Artem Kovalov）與美籍外籍生張傑瑋（Jamarcus Mearidy），全面補強禁區高度與後場能量。柯瓦隆具備豐富的歐洲與日本聯賽經驗，場均雙十的數據將成為球隊禁區守護神；而以球風強勢著稱的張傑瑋，則將為後場注入強大的防守對抗力與快攻推進速度，為洋基工程的新賽季戰力版圖補上關鍵拼圖。

圖／柯瓦隆(洋基工程提供)

禁區鐵壁：烏克蘭國手柯瓦隆 豐富旅外經驗坐鎮內線

現年 28 歲、身高 202 公分的柯瓦隆，是洋基工程期待已久的內線核心：

國手資歷： 曾多次代表烏克蘭國家隊征戰 FIBA 歐洲盃及世界盃資格賽。

驚人數據： 2024-25 賽季效力於愛沙尼亞—拉脫維亞聯賽，繳出場均 19.3 分、11 籃板、1.4 阻攻 的全能成績。

球隊角色： 憑藉優異的籃板意識與進攻多樣性，他將有效穩固球隊禁區，並在進攻端提供穩定的火力支援。

球員心聲： 柯瓦隆表示非常期待開啟在台灣的職籃新篇章，目標是發揮攻守優勢，帶領隊友共同成長。

後場能量：美籍外籍生張傑瑋 重返職籃舞台展現強悍球風

同樣 28 歲、身高 184 公分的張傑瑋，則以強勢的身體對抗性著稱：

職籃經驗： 上賽季效力於新竹御頂攻城獅，在有限的上場時間內展現出高效的拼勁。

總經理評論： 總經理錢韋成認為，張傑瑋的球風能給予本土球員更多良性刺激，特別是在提升轉換快攻與防守強度方面，將為團隊帶來正向氣氛。

球員心聲： 張傑瑋感性感謝洋基球團給予重返職業舞台的機會，強調將以百分之百的熱情，從防守端做起，為團隊帶來全新氣象。

隨著禁區塔柱與後場悍將相繼就位，洋基工程男籃的陣容已趨完整。這對具備高度與強度的內外組合，無疑讓球迷對接下來的賽事充滿期待。球隊目前正加緊磨合，準備以最強姿態迎戰後續挑戰。

