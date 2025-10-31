洋基工程籃球隊宣布戴維斯入隊 歸化一哥將奠定元年禁區基石





洋基工程籃球隊近日宣布重磅補強，成功簽下臺灣籃壇代表性中鋒戴維斯（Quincy Davis III）。戴維斯的職籃生涯與臺灣籃球史緊密相連，他的加入不僅是戰力補強，更是洋基工程在元年賽季奠定禁區基礎的關鍵一步。

SBL榮耀： 戴維斯自2011年起效力SBL璞園建築籃球隊，幫助球隊締造史無前例的四連霸佳績，並在2018年拿下總冠軍賽MVP。

國家隊貢獻： 2013年成為臺灣籃壇史上第一位歸化球員後，他代表中華隊在馬尼拉亞錦賽力克強敵，帶領中華隊睽違14年重返亞洲四強，對於臺灣籃球的貢獻有目共睹。

戴維斯：臺灣是我的家，將拼盡全力幫助年輕球員

戴維斯對這次加盟表示榮幸，他將球隊比喻為「方舟」（ARK），希望在這裡開啟新的旅程。

廣告 廣告

戴維斯感性表示：「臺灣是我的家，能再次穿上球衣在場上奮戰，對我來說意義重大。我會拼盡全力，同時幫助年輕球員成長，讓洋基工程成為一支有凝聚力、有信念的球隊。」他長年代表臺灣出征國際賽事，其專業與自律的態度，將成為洋基工程年輕球員學習的典範。

總教練李逸驊也對此表達高度肯定：「戴維斯的加入不僅是戰力補強，更是經驗傳承。能夠借助他的經驗引領年輕球員，對球隊無疑是極大的加分。我相信他會帶給團隊更多能量，讓我們的球員更有凝聚力和信心去面對新賽季的挑戰。」

更多新聞推薦

● M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才可以帶來真和平