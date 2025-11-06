洋基工程重磅補強美籍後衛 「天龍地虎」組合成焦點





洋基工程籃球隊4日正式宣布重磅補強，簽下美籍後衛傑克森（Loren Cristian Jackson）。這位身高173公分、現年28歲的球員，以其優秀的切入、投射及組織能力聞名，可望全面提升球隊的後場深度與戰力。

傑克森來自美國芝加哥，在NCAA一級的阿克倫大學（Akron Zips）時期表現亮眼，大三賽季便以場均19.9分、4.4助攻、三分命中率42.8%的成績，榮獲中部聯盟（Mid-American Conference）年度最佳球員並入選年度第一隊。

轉戰職業後，傑克森先後征戰法國甲級聯賽和波蘭聯賽，憑藉其優異的傳球視野和精準外線，在場上屢屢扮演球隊火力輸出與團隊串聯的核心角色。

對於加入洋基工程，傑克森表達了期待：「很高興能來到台灣，加入這支充滿活力的年輕球隊。我會善用我的速度、外線和領導力來激發團隊潛能，目標是幫助年輕球員成長，並帶領球隊展現最強的競爭力。」

總經理錢韋成對此筆簽約抱持高度期待。他表示，傑克森的加入將使球隊展現出更快速、更流暢的球風，同時帶來寶貴的職業經驗。錢總經理特別提及，目前陣中擁有聯盟最高的庫薩斯與嬌小的傑克森，這組「天龍地虎」組合的化學效應值得關注，期盼他們能在禁區及後場快速反擊時發揮威力，帶領球隊衝擊接下來的每一場比賽。

