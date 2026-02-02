洋基工程「動物風城市」2/7 新竹開航 憑票根免門票遊園，啦啦隊跨界夢幻聯動





新竹籃球迷注意！洋基工程籃球隊將於 2/7、2/8、2/10 在新竹市立體育館盛大舉辦「動物風城市」主題週。本次活動與新竹市立動物園深度合作，不僅祭出「憑球賽票根免費入園」的超值優惠，更寫下應援史上的夢幻紀錄：邀請「樂天女孩」、「Tokki Cutie」與「洋基女孩」三方啦啦隊大集結，搭配多隻超人氣吉祥物跨界聯動。現場還有集章尋寶、女神簽名會及平日星光票優惠，邀請球迷全家出動，體驗最熱血的城市冒險！

跨界夢幻聯動：啦啦隊、吉祥物三方應援能量大爆發

本次主題週最受矚目的莫過於堪稱「天團級」的場邊陣容：

女神集結： 由「四皇」領軍的 YoungKey Girls 為主，2/8 迎來 樂天女孩 Rakuten Girls 驚喜現身，2/10 則由臺北伊斯特職業排球隊 Tokki Cutie 全員到場同樂。

吉祥物大亂鬥： 包含猿氣小子、大聖、兔之助、新竹動物園明星「樂樂」與洋基可愛代表「約克」，將在場邊帶來史無前例的跨界聯播應援。

球場就是冒險島：動物園尋寶集章、女神簽名會玩不停

除了精彩賽事，洋基工程球團更規劃了豐富的互動體驗：

1.動物園大尋寶（2/7–2/8）： 洋基女孩將化身關主現身動物園內，球迷完成集章任務即可獲得「洋基女孩海報」。

2.主場互動遊戲： 包含「女神心跳計時」、「方舟航行 PK 賽」及應景的「新年紅包牆」，與球迷零距離互動。

3.近距離福利： 2/7–2/8 賽後舉辦啦啦隊與吉祥物「擊拳會」及「洋基女孩簽名會」，讓應援熱度延續到比賽最後。

超值票務與贈品：平日 6 折星光票、限定貓耳髮箍免費領

球團針對不同需求的球迷提供貼心好禮與購票選擇：

限時入園禮： 憑 2/7、2/8 賽事票根，於 2/28 前至新竹市立動物園即可免費入園。

入場好禮： 早鳥入場有機會獲得「洋基女孩資料夾」及主題限定「貓耳朵髮箍」。

平日限定優惠（2/10）： * 星光票： 第二節比賽結束後，現場二樓座位席限時 6 折。

一樓專屬禮： 購買一樓座位球迷憑票根可兌換「四皇合體毛巾」（數量有限）。

【主題週觀賽提醒】

地點： 新竹市立體育館。

購票方式： 全台 7-11 ibon 機台及 ibon 售票系統網站。

餐飲服務： 主場規劃多家美食攤商，供應甜點、炸物與飲品，應援能量隨時補給。

交通建議： 請優先利用大眾運輸工具前往，避免尖峰塞車影響觀賽體驗。

洋基工程「動物風城市」主題週不僅是體育賽事，更是結合在地生態與潮流文化的城市盛典。無論你是啦啦隊粉絲、籃球迷還是想帶小孩放電的家長，這場融合運動與萌感的「方舟航行」都不容錯過！

