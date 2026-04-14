洋基迎利多？雙王牌復健進度曝光 游擊少主Volpe有望展開2A復健賽

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紐約洋基先發投手Gerrit Cole。圖／東方IC

紐約洋基有望在近期迎來兩大主力回歸。總教練Aaron Boone今（14）日表示，先發投手Gerrit Cole與Carlos Rodón復健進度順利，預計未來一週內有機會展開復健賽（Rehab Assignment）。

35歲的Cole因去年3月接受Tommy John手術，整個2025球季報銷。今年春訓僅出賽2場、投2.2局，上一次正式比賽已是2024年世界大賽第5戰。

兩人近期已完成實戰打擊練習（Live BP），Cole於13日練投42球，Rodón則是在清除手肘骨刺手術後，於14日完成50球投球。Boone透露，兩人接下來都將休息4天再度登板，但球團尚未決定下一步是進行正式比賽或再安排Live BP。

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洋基內部規劃，Rodón有望於4月底或5月初歸隊，Cole則預計再晚約一個月回歸。對於復健節奏，Cole表示，「我沒有特別偏好下一步該怎麼做，最重要的是確保我們做出正確的決定，所以接下來幾天會再蒐集更多資訊後再定案。」

Cole談到週日的投球狀況，「我沒有什麼不滿，體力很好，球質也不錯，當然還是會稍微挑剔一點，但整體都很好。」

除了先發投手，游擊手Anthony Volpe準備接受醫師評估，爭取復健賽許可。Volpe去年10月接受左肩手術，目前已累積超過50次實戰打擊，若順利通過評估，球隊計畫安排本週於2A出賽4場。

Boone說：「他的進度甚至比一般春訓還要超前一些，但我們還是會謹慎地讓他逐步調整。」，Volpe上季大多時間帶傷出賽，最終繳出2成12打擊率、wRC+83，在153場出賽中表現低迷，整體fWAR也從2024年的3.5降至1.0。

Volpe缺陣期間，已由José Caballero頂替游擊位置，但其打擊表現低迷。球團總經理Brian Cashman已明確表示，Volpe歸隊後將擔任先發游擊手。



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