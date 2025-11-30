洋妞北捷遭性騷！醉男嗆：她沒說不願意 站長遭掌摑怒提告

記者吳允芊、顧元松／台北報導

台北捷運又發生性騷案！昨（29）日晚上，有一名男子疑似喝醉酒，搭捷運時坐在一名年輕外國女子旁邊，他竟毛手毛腳還突然親吻女子左肩，對方都已經被嚇哭，男子還大言不慚嗆說「她又沒說不願意」，讓見義勇為乘客實在氣炸，按鈴通報，結果男子還沒鬧完，竟出手攻擊揮打站長。

醉男遭壓制在地。

人來人往，台北車站捷運月台上出現吵雜騷動，一名身穿格紋男子被站長、保全壓制在地，但都已經動彈不得，他還大聲叫囂。

員警獲報火速到場，這名男子全身酒氣、情緒非常激動不斷反抗，但他不僅騷擾外國女子，還出手攻擊站長。

當時男子與不認識外國女子肩並肩坐在捷運車廂座位上，但男子卻不安份越靠越近，還突然親吻女子左肩把對方嚇哭。

醉男強吻北捷洋妞。

事發在29日晚上，北捷淡水信義線車廂上，外國女子嚇到啜泣，見義勇為乘客目擊過程跳出來阻擋與男子對峙，飆罵說人家不願意，你沒看到嗎？男子囂張回嗆「她沒說不願意」，還放話我學法律的你來告我，直到看到其他乘客按鈴通報，他才心虛逃跑下車。更誇張的是，站長、保全到場，他竟一巴掌就往副站長臉上揮，最後慘遭壓制在地。

副站長還被醉男打臉。

目擊民眾：「聽到有一個男生在那邊大吼，站長壓在他身上叫他冷靜一點，他看起來已經有點被情緒沖昏頭，所以大家才只能壓在他身上，怕他亂動。」

涉犯北捷性騷擾，還對工作人員暴力攻擊，雖然外國女子趕行程不追究，但站長已驗傷提告，要男子為惡劣行徑付出代價。

