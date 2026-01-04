洋將杰倫好威 新北國王送海神４連敗

TPBL新北國王4日南下高雄作客全家海神，靠著杰倫攻下加盟後個人新高的35分，順利送給對手4連敗。

（TPBL提供／中央社）

本報綜合報導

TPBL新北國王4日南下高雄作客全家海神，靠著杰倫攻下加盟後個人新高的35分，加上林書緯挹注18分、6助攻、6籃板，團隊更是轟下16顆三分球，終場以111比94送給對手4連敗。

新北國王和高雄全家海神是TPBL上個賽季的總冠軍賽爭霸組合，但本季兩隊狀況都不佳，國王贏球後戰績8勝9敗，勝率還沒破5成，海神更是4勝12敗墊底。

作客的國王，首節以29比32落後，第2節林書緯打滿整節攻下8分、3助攻，奧帝也挹注10分，第2節國王全面加快進攻節奏，外線火力正式甦醒，奧帝、呂政儒與林書緯接連在三分線外建功，全隊單節三分球12投6中，以高效率攻下32分，成功逆轉戰局，半場結束，國王反以61比54超前。

易籃後，國王加強防守，在5分鐘內打出13比2攻勢，瞬間將差距擴大到接近20分差，隨後始終維持雙位數領先。

儘管海神努力追趕，但始終沒能將分差縮小到個位數，加上洋將賽克維奇受傷提前退場，另一中鋒凱帝也不在狀況內，大部分時間只能擺出單洋將抗衡。

國王的杰倫三分球9投4中，全場攻下35分、6籃板、7助攻、2抄截；國王團隊命中率高達48.8%，全隊送出22次助攻卻只有8次失誤，且以16顆三分球的凶猛火力收下勝利。