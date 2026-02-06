洋房裡的超人氣水果千層，也有早午餐

儘管今天是冷冷的雨天平日，《Gather食聚咖啡》的客人還是一波波來啊，還有不少是獨自來的長輩客人耶，果然是超人氣的必吃甜點咖啡廳！他們家以各式千層蛋糕著名，另外還有多種水果塔、飲品、早午餐等，搬到新址後的店面更美，獨棟庭園洋房幽靜又浪漫！

《Gather食聚咖啡》除了是咖啡廳，也是很受歡迎的手工甜點店，今天看到蠻多人專程來外帶甜點，也有不少人是因為沒找到座位選擇外帶，所以外帶動線簡潔，一進門就是蛋糕櫃及點餐櫃檯，買完再從另一個門出去。

用餐空間帶點唯美，白天來洋房吃甜點格外優雅呀！

水果千層

水果千層是《Gather食聚咖啡》最紅的明星商品，幾乎每桌都有點，他們家的千層蛋皮單吃沒有覺得很嫩，但跟奶油搭配得很好，整體吃起來既有水嫩感又不會太軟爛，有一定的咬感，奶油也很香，吃過後會有個濃濃的香味迴盪口中，蛋糕中還有不同水果所帶來的不同風味，種種融合後便成了這個好吃的千層。

藍莓山山

原本有些猶疑來這裡點藍莓塔會不會太普通，沒想到這藍莓塔一點也不普通，不是普通的卡士達醬堆上藍莓而已，是白巧克力搭配乳酪的內餡，微鹹的乳酪使白巧克力的濃柔奶香中又多了一些鹹味轉換風格，濃稠的乳酪也令口感多上一點不同的感覺，加上清脆爽口的藍莓，一片濃郁中又有清新果香。

宜蘭蔥鴨賞帕尼尼

帕尼尼會附一杯飲料，吐司內餡有蘋果、鴨賞、蔥跟起司，蘋果脆脆的，鴨賞則帶來鹹香，另外還有蔥的辛香味補強風味，再由濃濃的起司將所有元素串在一起，整體來說中規中矩，調味算是比較簡單，搭配一旁的醬料會更有滋味。

以上，有美味千層蛋糕的洋房咖啡廳，分享給大家！

Gather 食聚咖啡

地址：宜蘭縣員山鄉尚深路60巷29號

